Pkw brennt vollständig aus

Lohne Ein VW Lupo ist am Dienstag gegen 1.55 Uhr in Lohne (Landkreis Vechta) an der Vechtaer Straße aus bislang ungeklärter Ursache vollständig ausgebrannt. Außerdem wurde ein danebenstehender Pkw des Typs Seat Cordoba Vario beschädigt. Er konnte jedoch noch vom Brandort entfernt werden. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht, die mit einem Fahrzeug vor Ort war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir