Raubüberfall auf 18-Jährigen

Lohne Nach einem Raubüberfall in der Christoph-Bernhard-Straße in Lohne (Kreis Vechta) am Freitag gegen 22.30 Uhr bittet die Polizei um Hinweise. Ein 18-jähriger Mitarbeiter eines dortigen Restaurant wollte nach Betriebsende mit den Tageseinnahmen das Restaurant verlassen, als er unvermittelt von einem unbekannten Täter mit einem Faustschlag niedergestreckt wurde. Der Täter entriss dem Opfer die Tasche mit den Tageseinnahmen und flüchtete. Eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Christoph-Bernhard-Straße/ Dinklager Straße gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Vechta unter Tel. 04441/ 9430 melden.

