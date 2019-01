Lohne Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich bei einem Besuch im Lohner Unternehmen Pöppelmann beeindruckt von den Erfolgen des Kunststoffverarbeiters in der Verwendung von Rezyklaten aus dem gelben Sack gezeigt.

Vor Ort nahm er am Montag die Produktion des blauen Recyclingpflanztopfs in Augenschein. Hier erläuterte Sven Hoping, globaler Vertriebsleiter der Pöppelmann-Division TEKU: „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zukunft für die Kunststoffindustrie in der Kreislaufwirtschaft liegt.“

Der Landeschef nutzte die Klausurtagung seines Kabinetts am Montag und Dienstag im benachbarten Dinklage für eine Stippvisite in der Lohner Firmenzentrale an der Bakumer Straße. Torsten Ratzmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, freute sich sehr darüber, dass Weil damit einer bereits vor einiger Zeit ausgesprochenen Einladung folgte. Bei der Begrüßung bekräftigte der Pöppelmann-Geschäftsführer: „Pöppelmann ist international aufgestellt. Aber unser größter und wichtigster Standort bleibt Lohne – und damit Niedersachsen.“

Der Besuchergruppe gehörten neben Stephan Weil auch die Landtagsabgeordneten Dr. Stephan Siemer (CDU) und Deniz Kurku (SPD), der Lohner Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer, Landrat Herbert Winkel sowie Kristian Kater als Kreisvorsitzender der SPD und Werner Steinke als Vertreter des Lohner SPD-Ortsverbandes an. Gerdesmeyer hatte das goldene Buch der Stadt Lohne mitgebracht, in das sich Weil eintrug.

Benjamin Kampmann vom Pöppelmann-Innovationsmanagement informierte die Gäste über eine unternehmensweite Initiative. Es sei das Ziel, die Pflanztopfproduktion in der Pöppelmann-Division TEKU bis zum Jahr 2025 zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial zu leisten. Der Leiter des TEKU-Produktmanagements Günther Orschulik ergänzte: „Um den Kreislaufgedanken ernsthaft und vollständig in die Tat umzusetzen, sind zwei Aspekte entscheidend: Der Einsatz von 100 Prozent Recyclingmaterial und die Garantie, dass die Produkte zu 100 Prozent recyclingfähig sind.“

Weiteres Diskussionsthema beim Besuch war die Ausbildung und der Bedarf an Fachkräften. Dazu erklärte Personalleiterin Alexandra Dantmann, dass in Zeiten der Vollbeschäftigung die Rekrutierung schwieriger werde. Aber sie würden mit einem nachhaltigen und über alle vier Divisionen weit gespannten Ausbildungskonzept punkten, das ihre Auszubildenden und Studierenden fit für eine chancenreiche berufliche Karriere mache.