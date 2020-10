Rückblick auf 5 Jahre Flüchtlingsarbeit in Lohne: „Integration klappt fast immer“

Lohne Teema Ghanwms Kinder gehen aufs Gymnasium, und seit vier Monaten drückt auch sie selbst wieder die Schulbank: in einem Alphabetisierungskurs des Ludgerus-Werks Lohne für Flüchtlinge. Vor drei Jahren ist die 38-Jährige aus Syrien vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland geflohen. Hier angekommen, hat sie sich zunächst um die Söhne gekümmert. Jetzt will sie mehr. Deutsch lernen und danach eine Ausbildung zur Erzieherin machen, lautet der Plan der 38-Jährigen.

Wir schaffen das

Fünf Jahre ist es inzwischen her, dass zahlreiche Geflüchtete aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern nach Deutschland kamen. Angela Merkel sagte damals den inzwischen legendären Satz: „Wir schaffen das.“ Und Insa Born und Norbert Plicht vom Ludgerus-Werk finden: „Wir haben das geschafft und werden das weiter schaffen.“

Rund 2200 Geflüchtete haben die Sprach- und Integrationskurse des Ludgerus-Werks durchlaufen. Dazu gehören Kurse in Alphabetisierung, zur Sprachförderung, in Integration, zur Vorbereitung auf den Beruf und Seminare, die hoch qualifizierte Geflüchtete auf ein Studium in Deutschland vorbereiten. Es sind hohe Hürden, die die Dozenten mit ihren Teilnehmern überwinden.

Aus Sicht von Born und Plicht funktioniert die Integration bei jüngeren Menschen naturgemäß leichter als bei älteren. Aber in den allermeisten Fällen klappe das auch bei den Älteren irgendwann, das zeige die Erfahrung.

Norbert Plicht erzählt von dem jungen Mann, der in der Nordwestbahn gewissenhaft seine Fahrkarte kontrolliert hat: Es war einer seiner ehemaligen Schüler. Andere sind als Auszubildende in Handwerksbetrieben, in Pflegeheimen, im Einzelhandel und in der Lohner Industrie untergekommen.

Es könnten sogar noch mehr Menschen in qualifizierten Jobs arbeiten, glaubt Norbert Hinzke, Leiter der Familienbildungsstätte im Ludgerus-Werk. Aber die Wartelisten für einen Platz im Integrationskurs sind lang – und durch die Abstandsregeln während der Corona-Pandemie noch länger geworden. „Es fehlt uns an großen Räumen“, sagt Insa Born.

Lange Wartezeiten

Außerdem gebe es zu wenige Dozenten, die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugelassen seien. Das alles führe dazu, dass Teilnehmer bis zu zwei Jahre auf einen Alphabetisierungs- oder Integrationskurs warten müssten. Da bilde Lohne aber keine Ausnahme.

Wie wichtig auch den Teilnehmenden die Kurse sind, merken Plicht und Born fast täglich. Besonders bei Frauen sei das auffällig: „Sie bekommen hier eine Chance auf einen Beruf. Etwas, was in ihrer Heimat oft nicht möglich war“, sagt Plicht.

Entgegen so mancher Stammtischmeinung gebe es nur wenige Teilnehmer, die keine Lust auf Integration hätten. Und wenn jemand den Unterricht schwänze, kürze das Jobcenter das Arbeitslosengeld II – ganz nach dem Prinzip „fördern und fordern“.

Teema Ghanwm benötigt diesen Druck nicht. Die Aussichten auf eine gute Zukunft in Deutschland für sich und ihre Familie ist ihr genug.