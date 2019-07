Lohne Mehrfach hatte er sich bemüht, in diesem Jahr hat es nun geklappt – und das mit nur drei Schüssen: Hans-Dieter Honkomp von der 28. Kompanie Drosten ist neuer König des Schützenverein Lohne – ein König mit einer außergewöhnlich sangesfreudigen Kompanie im Rücken.

Zum 411. Mal ging am vergangenen Wochenende das Lohner Schützenfest über die Bühne, und Tausende feierten drei Tage lang mit, ob beim Kinderschützenfest am Samstag, bei den großen Umzügen am Sonntag und Montag oder bei der Proklamationsfeier am Montagabend. Am Samstag hatte Moritz Voth den „Vogel abgeschossen”. Das Mitglied der 12. Kompanie Süd regiert als neuer Kinderkönig gemeinsam mit seiner Königin Carolin Swoboda.

Bereits Tage vor dem Schützenfest, dem Highlight im Lohner Veranstaltungskalender, flatterte in der ganzen Stadt grüne und weiße Fähnchen, Tausende eigens gebastelte Papierrosen schmückten die Straßenränder, und überhaupt herrschte in Lohne eine ganz besondere, freudige Stimmung. Genau die fand am Montagabend ihren Höhepunkt, als der neue König Hans-Dieter Honkomp, „König vom Voßberg”, mit seiner Königin Annette „von der Kreymborgstraße” in der festlich geschmückten Kutsche am jubelnden Schützenvolk vorbeirauschte. Die Mitglieder der 28. Königskompanie Drosten schmetterten zeitgleich ein „Hurra, wir haben einen König”-Loblied nach dem anderen. Auch feuerten die Schützen Hans-Dieter Honkomp kräftig an, als der seine Antrittsrede vor den tausenden Besuchern sichtlich aufgeregt anstimmte. „Meine Frau hat mir vorher gesagt, ich soll hier oben nicht so viel sabbeln”, erklärte Honkomp, Königin Annette wolle nur ins Festzelt und feiern. Damit sprach Honkomp, der seit 2016 Schießwart des Schützenvereins ist, wohl vielen aus der Seele und gestaltete seine Antrittsrede betont kurz.

Neben der neuen Hoheit zeigte sich am Montag noch einer ganz emotional: und zwar der scheidende Schützenkönig 2018/2019, Markus Feldkamp. Ein Jahr lang hatte er die Lohner Schützen gemeinsam mit seiner Königin Nicole geführt. „Wir hatten wirklich eine ganz tolle Zeit”, dankte Feldkamp bei seiner Abschiedsrede und seufzte noch einmal schwer, als ihm die silberne Königskette abgenommen wurden.

Auf den neuen Thron wartet nun ein spannendes Jahr, mit zahlreichen Festbällen und Besuchen bei befreundeten Schützenvereinen. Bei diesen Verpflichtungen steht Honkomp als erster Minister Andreas Pundt, „Herzog vom Roggenkamp” und seine Frau Marita „Königin vom Hugenkotten” zur Seite. Zum Thron gehören zudem Wolfgang Schmidt als „Fürst von der Bakumer Straße” und seine Frau Franziska „Fürstin von der Lerchentaler Straße” sowie Ludger Heseding „Graf von der Lückmannstraße” und seine Claudia, „Gräfin vom Rießel”. Ebenso Günther Möllmann „Baron von der Heide” mit seiner Frau Andrea, die den Titel „Baronin von Brägel” trägt.

Nach der feierlichen Proklamation feierte die Schützen im großen Festzelt an der Steinfelder Straße ausgiebig weiter.