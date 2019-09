Lohne Auf der jüngsten Sitzung des erweiterten Vorstand der Tourist-Information Nordkreis Vechta im Lohner Rathaus hat Geschäftsführerin Katharina Bornhorn 13 Flyer vorgestellt. Außerdem wurden die Vorstandsmitglieder Helmut Gels und Willibald Meyer verabschiedet.

Die Flyer geben eine Übersicht über die Gästeführungen im Nordkreis. Ob die „Hexe von Norddöllen“ in Vechta, der „Hauch des Hünengeistes“ in Visbek oder Führungen rund um die Burg Dinklage – die Flyer machen Geschmack darauf, eine Gästeführung im Nordkreis zu unternehmen. Sie liegen in der Tourist-Information Nordkreis Vechta sowie den Rathäusern in den Nordkreiskommunen aus.

Weitere Themen bei der Sitzung waren der Mitte Oktober bevorstehende Umzug in die neue Mobilitätsstation sowie die Akquirierung neuer Gästeführer im Nordkreis Vechta. Hierzu wird eine Gästeführerschulung für Neueinsteiger vom 5. bis zum 7. November im Kreishaus Vechta angeboten, die in Zusammenarbeit mit dem Verbund Oldenburger Münsterland und der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) geplant ist. Anmeldungen sind bei der Tourist-Information möglich.

Zudem standen Neuwahlen im Vorstand an. Zum 1. November endet die Amtszeit des Vorsitzenden Helmut Gels, der dann an den neu gewählten Vorsitzenden Tobias Averbeck sowie an den 2. Vorsitzenden Frank Bittner übergibt. Turnusgemäß findet im Vorstand alle zwei Jahre ein Wechsel statt.

Zum Ende der Sitzung wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder Helmut Gels und Willibald Meyer verabschiedet. Vorsitzender Averbeck dankte Gels und Meyer für ihren Einsatz für die Tourist-Information Nordkreis Vechta. Averbeck ging dabei auf die Pionierarbeit von Gels ein, der sich in seiner damaligen Funktion als Stadtdirektor für die Gründung des Vereins im Jahr 2000 eingesetzt habe. Auch Meyer vertritt bereits seit 2005 als Vorstandsmitglied die Interessen des Vereins. In diesem Zusammenhang lobte Averbeck auch insbesondere dessen Engagement für das Natur- und Informationszentrum „Haus im Moor“.

Die Tourist-Information Nordkreis Vechta wird von den Kommunen Bakum, Dinklage, Goldenstedt, Lohne, Vechta und Visbek sowie dem Landkreis Vechta und über 115 Mitgliedern finanziert. Der Verein hat seinen Sitz zurzeit im Alten Rathaus in Vechta. Weitere Informationen zum Verein sowie zu den Gäste- und Erlebnisführungen der Tourist-Information gibt es auch online.