Lohne Nach dem Rennen ist vor dem Rennen: Das Lohner Gymnasium ist nach dem Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft der Solar-Modellfahrzeuge in Bremen schon in der Entwicklung innovativer Fahrzeuge für das nächste Rennen. Das Team „404 - sun not found“ vom Gymnasium Lohne hatte den Diepholzer Wettbewerb gewonnen und anschließend bei der Deutschen Meisterschaft der Solar-Modellfahrzeuge in Bremen einen Sonderpreis für ingenieursmäßige Konstruktion erhalten. Das Preisgeld aus dem Diepholzer Rennen hat die Schule in einen 3D-Drucker investiert.

Denn: Die Teams vom Lohner Gymnasium haben die beiden bisherigen Rennen exakt analysiert, um daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung der Fahrzeuge abzuleiten. „Unsere Wagen sollen noch leichter, schneller und intelligenter werden“, sagen die Lehrer Kurt Reimer und Johannes Lübbe. Der neue 3D-Drucker ermögliche es den jungen Konstrukteuren, Komponenten der Rennwagen am PC nun exakt zu konstruieren und dann auszudrucken. Sie arbeiten auch an einer besseren Dämpfung und an einer optimalen Ausnutzung der kinetischen Energie.

Bis zum 16. November soll alles fertig sein. Dann findet das nächste Rennen in Oldenburg statt. Das Gymnasium Lohne tritt mit einer Jungen- und einer Mädchengruppe an, was noch eher selten ist.

Fabio Maier von der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung, die das Diepholzer Rennen veranstaltet hatte, hob die große Teilnehmerresonanz hervor. Eine Fortsetzung sei wahrscheinlich.