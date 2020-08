Stadt Lohne sucht sieben Bauherren

Lohne Die Stadt Lohne hat noch Platz für potenzielle Bauherren: Im Baugebiet nördlich des Lindenwegs in Kroge-Ehrendorf könnten sieben Grundstücke für familiengerechte Eigenheime erworben werden. Der Quadratmeterpreis liegt bei 64 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Erschließung (14,80 Euro pro Quadratmeter) und Vermessung (2,10 Euro pro Quadratmeter). Bewerbungen werden noch bis Freitag, 7. August, angenommen. Die Grundstücksvergabe erfolgt nach den Vergaberichtlinien der Stadt Lohne. Diese sowie die Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Internetseite der Stadt unter https://www.lohne.de/Leben-in-Lohne/Wohnen/Bauen.htm. Die gültigen Bauvorschriften für den Bereich nördlich des Lindenwegs finden Bauherren und Architekten im Bebauungsplan Nummer 138. Dieser ist online abrufbar unter https://www.lohne.de/Buergerservice/Bebauungsplaene.htm. Ansprechpartnerin ist Maria Kossen in der Abteilung Grundstücksverwaltung unter Telefon 0 44 42/ 88 62 30 5 oder per E-Mail (maria.kossen@lohne.de).