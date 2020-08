Stadt saniert Fahrbahndecken

Lohne Die Stadt Lohne lässt in den kommenden Wochen in verschiedenen Stadtteilen Straßen sanieren. Die Bauarbeiten dauern bis Freitag, 11. September. Betroffen sind: Eschstraße, Wiesenstraße, Bruchweg, Evers Berg, In der Ebene, Auf der Höhe, Am Hang, Bleichstraße, Von-Schiller-Straße. Hier werden die Fahrbahndecken repariert.