Lohne Beim ersten Diepholzer Solarautorennen gingen 18 Schülerteams aus der Region rund um den Dümmer an den Start. Die Jungen und Mädchen überraschten nicht nur mit der Schnelligkeit ihrer Mobile, sondern auch mit vielen kreativen Ideen: So waren zum Beispiel Flitzer in Gestalt eines Kreuzfahrtschiffs, eines U-Boots oder auch eines Einhorns dabei.

Die Sieger kamen vom Gymnasium Lohne: Das Team Sun not fun setzte sich im Finale gegen das Team Karacho der Stemweder-Berg-Schule durch. Dritter wurde das Team Speed-Star der Oberschule Wagenfeld. Bis ins Halbfinale gelangten auch das Team Die Verfönten der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg mit seinem Kreuzfahrtschiff sowie die Ludgerus-Schule Vechta. Die drei erstplatzierten Teams dürfen sich über Preise in Höhe von 1000, 500 und 250 Euro freuen. Das Lohner Team nimmt als Sieger zudem am Bundeswettbewerb Solarmobil am 7. September in Bremen teil.

„Wir haben uns sehr über die große Resonanz gefreut“, so Organisatorin Maleen Glockzin von der Stiftung Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup. „Die Schüler waren Feuer und Flamme.“ Teilnehmen konnten Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren aus der Dümmer-Region. Mit ihren selbst konstruierten Solarautos starteten sie auf einer Rennstrecke, die der Verband der Elektrotechnik (VDE) in der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) bereit gestellt hatte.

Jedes Team bestand aus maximal drei Schülern sowie einem Betreuer. Ein Solarauto-Bausatz war den Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Er bildete die Basis des Fahrzeugs. Natürlich konnten die Teams die Vehikel eigenständig weiterentwickeln. Bewertet wurden die Einhaltung der Regeln, Geschwindigkeit sowie die kreative Umsetzung. Auch Qualität und Ausführung wurden berücksichtigt.

Die Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg war sogar mit fünf Teams angetreten. Denn so konnten alle 15 Schüler der Inklusionsklasse teilnehmen. Alle seien ganz aufgeregt gewesen vor ihrem ersten Rennen, berichtete Lehrerin Christiane Schmiesing.

Es war ein tolles Miteinander der Tüftler und Techniker. Obwohl die Teams ja gegeneinander antraten, tauschten sie sich untereinander aus, gaben Tipps weiter und verabredeten sich für den Bundeswettbewerb. Auch insofern sei das Rennen ein voller Erfolg gewesen, freut sich Maleen Glockzin.