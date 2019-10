Lohne Das Lohneum in Lohne wird am Dienstag, 5. November, zum Treffpunkt von Unternehmern aus dem Nordwesten. Das Netzwerk „i2b – idea to business“ lädt ein zum Meet-Up. Thema des Treffens in der Sport- und Mehrzweckhalle an der Vechtaer Straße ist die Frage „Südoldenburger Unternehmer-DNA – Erblast oder Erbgut für die Zukunft?“. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Anmeldungen sind auf der Webseite www.i2b.de möglich.

Unternehmer, Forscher und Politiker sind sich einig: Das Oldenburger Münsterland zeichnet sich durch viele Erfolgsgeschichten von Unternehmern aus. Durch die Bündelung der Kräfte vor Ort ist die Wirtschaft nicht nur erfindungsreich und wettbewerbsfähig, sondern sie sorgt auch für eine positive Entwicklung, die in der Republik fast einmalig ist.

„Wir wollen dieser Südoldenburger Unternehmer-DNA auf den Grund gehen“, erklärt Anne Nußwaldt, Wirtschaftsförderin der Stadt Lohne. „Welche Faktoren genau machen die Unternehmen so erfolgreich? Sind sie auch das Werkzeug der Zukunft, vor welchen Herausforderungen stehen wir, oder braucht es in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung eine neue DNA? Was können andere Regionen von uns lernen? Was wir von ihnen?.“

Dazu sprechen auf dem Podium der Lohner Motorsport-Vermarkter Hans-Bernd Kamps (tolimit), Miavit-Inhaber und Rasta-Vechta-Clubchef Stefan Niemeyer aus Essen/Oldenburg, Roland Zerhusen, Inhaber der Zerhusen Kartonagen in Damme, und der gebürtige Lohner Jan-Henrik M. Scheper-Stuke, der die Krawatten-Manufaktur Auerbach Berlin betreibt. Den Impulsvortrag hält Klaus Roeser, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Paul Schockemöhle Logistics und Chef der deutschen Dressur-Equipe. Durch das Programm führt Hilke Theessen, Moderatorin bei Radio Bremen. Lohnes Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer spricht ein Grußwort.

„i2b – idea to business“ ist das größte Ideen- und Innovationsnetzwerk im Nordwesten. Auf den so genannten „i2b Meet-Ups“ treffen sich jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 250 und 700 „i2b“-Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Wissenstransfer und Politik, um sich über ein aktuelles, innovationsbezogenes Thema zu informieren, zu diskutieren und brancheninterne sowie branchenübergreifende Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für den Einlass ist eine aktuelle, gültige Anmeldebestätigung mit QR-Karte des „i2b“-Netzwerks notwendig. Diese ist erhältlich nach einer Registrierung unter

• Für Rückfragen stehen die Organisatoren unter der E-Mail-Adresse info@i2b.de zur Verfügung.