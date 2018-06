Unbekannter belästigt junge Frau

Lohne Bereits am Samstag, 2. Juni, soll eine 17-jährige Lohnerin zwischen 19.50 Uhr und 20 Uhr in Lohne am Rande der Kirmes belästigt worden sein. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Die junge Frau befand sich demnach in einer vom Kirmesgelände zur Keetstraße führenden Gasse zwischen dem Spielwarenfachhandel Römann und dem Globo-Markt. Der unbekannte Täter, der etwa 1,70 Meter groß sein könnte, wurde vermutlich bei einer weiteren Tatausführung durch eine unbekannte Frau gestört, die mit ihrem Hund durch diese Gasse spazierte. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Kirmes. Er könnte schwarze Haare mit einem Undercut getragen haben. Außerdem soll er von muskulöser Statur sein. Die Polizei sucht insbesondere die unbekannte Zeugin sowie weitere Zeugen. Hinweise unter Tel. 04442/93160 oder Tel. 04471/18600 an die Polizei.

