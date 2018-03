Lohne Bei einem Unfall am Dienstag, 6. März, um 16.43 Uhr in Lohne sind beide beteiligten Fahrer leicht verletzt worden. Ein 33-jähriger Lohner fuhr mit seinem Pkw der Marke Audi seitlich aus einer Parkbucht an der Brägeler Straße. Hierbei übersah er einen 36-jährigen Lohner, der mit seinem Pkw der Marke Kia die Brägeler Straße in Richtung Vechta befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, so die Polizei.

