Lohne Der 16-jährige Norbert Hinzke ist überwältigt, als er das Londoner Kino nach der Premiere des Musikfilms Tommy von The Who verlässt. Die Glamrock-Band T-Rex ist fortan out.

The Who sind bei dem Jugendlichen fortan die Nummer eins. Etwa zur gleichen Zeit jubelt Bernd Menges der Rockröhre Suzi Quattro bei einem Live-Konzert zu. Das war irgendwann in den 70ern. 30 Jahre später lernen sich Hinzke und Menges kennen und entdecken ihre gemeinsame Liebe zur Rockmusik. Seitdem touren sie mit Kumpel Karl-Heinz Rießelmann von Konzert zu Konzert, sehen die Stones, The Who, U 2 und andere alte und neue Rocker.

Jetzt möchten Menges und Hinzke die goldene Zeit der Rockmusik aufleben lassen. Hardrock-Oldie-Café nennen die beiden das neue Format im Ludgerus-Werk Lohne. Am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr geht es los. „Wir wollen zusammen alte Platten auflegen, über die Musik von früher reden und in Erinnerungen schwelgen“, beschreibt Hinzke den Sinn des Abends. Dazu sollen Bücher vorgestellt und Konzertmitschnitte geschaut werden. „Eine Platte zu besitzen, war etwas Besonderes“, beschreibt Hinzke das Gefühl, das im Zeitalter der überall verfügbaren Musik-Streamingdienste verloren gegangen sei.

Hinzke und Menges haben sich für den Plattenabend ein paar Scheiben von Bands ausgesucht, die damals angesagt waren. Norbert Hinzke bringt beispielsweise die legendäre LP „Sticky Fingers“ von den Rolling Stones mit. „Zur Ballade ,Angie‘ habe ich mit meiner ersten Freundin geknutscht“, erinnert sich der Leiter der Familienbildungsstätte.

Auch die Besucher sollen ihre Lieblingsplatte mitbringen, fordern die beiden „Altrocker“. Im besten Fall handelt es sich um Musik, an der besondere Erinnerungen hängen – Musik, die gewissermaßen zum Soundtrack des Lebens gehört. Und auch die Preise sollen an diesem Abend an früher erinnern. Der Eintritt kostet vier Euro, die Getränke sind frei.