Lohne Eine Geschichte von Verlust und der Suche nach Liebe: Das Capitol Kino in Lohne zeigt am Montag, 11. November, in der Reihe „Der besondere Film“ die US-Produktion „Der Distelfink“. Die Filmadaption des weltweit beachteten Bestsellers von Donna Tartt, der 2014 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, ist ab 20 Uhr zu sehen.

Im Alter von 13 Jahren verliert Theodore „Theo“ Decker (Ansel Elgort) seine Mutter bei einem Bombenanschlag im Metropolitan Museum of Art. Die Tragödie verändert sein Leben für immer und zieht eine ergreifende Odyssee zwischen Trauer und Schuld, Neuerfindung und Erlösung und sogar Liebe nach sich. Während all dieser Zeit begleitet ihn ein handfestes Stück Hoffnung von jenem entsetzlichen Tag: das Gemälde eines festgeketteten Vogels: der Distelfink.

Jeden Montag zeigt das Capitol Kino einen neuen „besonderen Film“, der als „Kommunales Kino“ durch die Stadt Lohne gefördert wird. Der Eintritt kostet 7,50 Euro inklusive eines Proseccos.