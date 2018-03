Lohne /Vechta Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und einer 35-Jährigen –beide aus Lohne – ist es am Mittwoch gegen 8.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Keetstraße in Lohne gekommen. Der Mann wollte die Frau nicht vom Parkplatz fahren lassen. Nach dem Eingreifen der Polizei ließ der 32-Jährige die Frau fahren, suchte sie aber dann an ihrer Wohnung auf, wo es zur nächsten Auseinandersetzung kam. Zur Verhinderung weiterer Körperverletzungen wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Lindenstraße in Lohne ein und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Tresor. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

In Vechta haben unbekannte Täter zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, die rückwärtige Seite eines städtischen Gebäudes auf dem Stoppelmarkt mit weißer und schwarzer Farbe besprüht. Hinweise an die Polizei Vechta unter Tel. 04441/9430.