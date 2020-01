Lohne Das Lohneum wird am Freitag, 7. Februar, zur Partyhalle. Denn an dem Abend steigt ab 20 Uhr die erste Lohner Schlagerparty. Zum Aufgebot gehören Megastar Mickie Krause, das „Duo Deluxe“, die Partytruppe vom „Chaos-Team“, die Schlagerband „Die JunX“ und der Schlagermove erprobte DJ Marko Holtwick. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf für 29,60 Euro, teilt die Stadt Lohne mit.

Mit doppeldeutigen Anspielungen in seinen Liedern wurde Mickie Krause zur festen Größe bei allen namhaften Schlager-Events. Mit seinen Hits „Zehn nackte Frisösen“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“ ist er auch jenseits des Ballermanns bekannt. Wenn Mickie Krause auf die Bühne tritt, bebt die Halle – so auch bestimmt am 7. Februar im Lohneum.

Ob Schlagernacht am Kalkberg oder Megapark Mallorca – „Die JunX“ vereinen Party und Schlager auf das Allerfeinste, heißt es in der Ankündigung. Über 800 Auftritte haben die beiden Sänger bereits im In- und Ausland gespielt. Live spielen „Die JunX“ auf großen Festivals wie der Schlagernacht am Kalkberg in Bad Segeberg mit 9000 Zuschauern sowie dem Schlager OpenR in Uelzen in der Almased Arena mit 6000 Besuchern. Mit über 100 Auftritten pro Jahr gehören sie aber schon seit Jahren zu den wirklich gut gebuchten Schlager-Acts in Deutschland.

Das Chaos-Team sind die beiden DJs Sascha und Jemmy, die seit mehr als 19 Jahren mit ihrer DJ-Partyshow durch Europa touren. Bei vielen Events auch mit dabei sind die Chaos-Girls Michi und Steffi, die das Chaos-Team zu einem Quartett auf den Show- und Partybühnen erstrahlen lassen. Das Chaos-Team bietet eine Show zum Mitmachen, bei der das Publikum zum Feiern mit vielen Kostümen, schrägen Comedy- und Showeinlagen animiert wird.

Gabi Bares aus Oldenburg und Pierre Mertien aus Troisdorf bilden das „Duo Deluxe“. Mit eindringlichen Texten und stimmungsvoller Musik tourt das Duett seit vielen Jahren von Schlagershow zu Schlagershow.

Die Tickets gibt es bei allen Geschäften, die einen Reservix-Ticketverkauf anbieten. In Lohne sind dies Piano Hartz am Bahnhof, das Musikhaus, die Reisebüros Fisser und Schomaker. Bequem von Zuhause können die Tickets online unter www.lohne.reservix.de bestellt werden.