Lohne Pünktlich zu Beginn der Adventszeit erstrahlt der Pierre-Braun-Platz am Neuen Markt im weihnachtlichen Glanz. Am Donnerstag, 28. November, beginnt dort der traditionelle Lohner Weihnachtsmarkt. Bis zum 23. Dezember locken Getränke- und Imbissbuden, das Karussell und die überdachte Eisbahn auf den Platz vor der Volksbank Lohne-Mühlen.

Der Aufbau der Eisbahn und der Buden haben in dieser Woche schon begonnen. Der Pierre-Braun-Platz steht daher nicht als Parkplatz zur Verfügung. Die Marktstraße ist nun bis Weihnachten über die Einfahrt bei der Oldenburgischen Landesbank (OLB) erreichbar. Die Einbahnstraßenregelung wird vorübergehend aufgehoben.

Die Familie Stratmann und ihr Team organisieren bereits zum elften Mal den Weihnachtsmarkt auf dem Pierre-Braun-Platz. Das Programm setzt in diesem Jahr auf bewährte Elemente. So sorgen Stadtkapelle, Spielmannszug und der Musiker Tom Schirner für musikalischen Weihnachtszauber. Außerdem stehen Kindernachmittage mit dem Engelchen Mara und After-Work-Partys auf dem Programm.

Erstmals öffnen Glühwein-Bude, Imbissstände, Karussell und Eisbahn am Donnerstag, 28. November, um 14 Uhr. Die offizielle Eröffnung erfolgt dann am Abend ab 19 Uhr durch Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer.

In den Tagen bis zum 23. Dezember ist der Markt täglich ab 11 Uhr geöffnet. Die Eisbahn ist jeweils ab 14 Uhr offen. Schulklassen oder andere Gruppen können die Eisbahn aber auch vormittags nutzen. Dafür ist eine Anmeldung beim Festwirt unter Telefon 04442/80 19 70 oder per E-Mail an info@stratmanns-lohne.de nötig.

Die Eintrittspreise für die Eisbahn bleiben unverändert. Kinder bis 14 Jahren zahlen 3,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro. Die Ausleihe von Schlittschuhen kostet jeweils 3,50 Euro. Rabatte gibt es für Mitglieder des VYP-Clubs oder Inhaber der Vobis-Karte des Hauptsponsors, der Volksbank Lohne-Mühlen. Gegen Vorlage ihres Mitgliederausweises können sie schon für 1,50 Euro die Eisbahn nutzen.

Wie in den Vorjahren gehört die Meisterschaft im Eisstockschießen zu den Höhepunkten der Weihnachtsmarkt-Zeit. Präzision und Konzentration brauchen die vier- bis fünfköpfigen Teams beim Volksbank-Cup ab Montag, 2. Dezember. Immer montags ab 19.30 Uhr können sich Vereine, Firmen oder private Gruppen auf der Eisbahn messen. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Festwirt Stratmann per E-Mail an info@stratmanns-lohne.de entgegen.

•Weitere Infos und Details zum Programm auf dem Weihnachtsmarkt gibt es im Internet unter