Weniger Badegäste: Lohner Waldbad beendet Saison am Freitag

Lohne Das Lohner Waldbad öffnet am kommenden Freitag, 18. September, zum letzten Mal in diesem Jahr. Es endet damit eine außergewöhnliche Saison, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lohne als Betreiber. Denn wegen der Corona-Pandemie konnte das Waldbad erst am 25. Mai öffnen – und das nur sehr eingeschränkt. Dementsprechend sank die Zahl der Badegäste von 93 000 im Vorjahr auf rund 36 000.

„Der Badebetrieb musste in der Corona-Zeit völlig neu organisiert werden“, resümiert Schwimmmeister Oliver Bregen. So musste das Aufsichtspersonal nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Einhaltung der Hygieneregeln im Blick behalten. „Hygienekonzepte, verspäteter Saisonstart, eine Obergrenze der Anzahl der Besuche waren Themen, die viel Kreativität und Improvisation erfordert haben“, so Bregen.

Positiv fällt der Blick auf die Unfallstatistik aus. „Es gab keine nennenswerten Unfälle. Lediglich die eine oder andere leichte Verletzung wie eine Schürfwunde mussten behandelt werden“, so Bregen.

Die Hallenbäder in Lohne und Damme öffnen ab Dienstag, 22. September, für den öffentlichen Badebetrieb. Wie der Kreis mitteilt, kann in den ersten Tagen des Badebetriebs vorab leider keine Anmeldung erfolgen. Da maximal 20 Badegästen zugelassen sind, könnten zudem Besucher aufgrund der Kapazitätsbegrenzung wieder nach Hause geschickt werden.

Des Weiteren kann an der Kasse in Lohne jeweils für die Folgewoche ein Platz reserviert werden. Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass reservierte Plätze genutzt oder frühzeitig wieder freigegeben werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden, und ein Mund-Nasen-Schutz ist vom Eingang bis zu den Umkleiden zu tragen.

Das Bad öffnet dienstags von 6.30 bis 8 Uhr, von 16 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 20 Uhr; mittwochs und donnerstags von 6.30 bis 8 Uhr, von 16 bis 18 Uhr und von 19 bis 21 Uhr; freitags von 15 bis 16.30 Uhr und von 17.30 bis 19 Uhr; samstags von 13 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr.