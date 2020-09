Wirtschaft: Famila baut in Lohne neu

Lohne Einen Famila-Neubau plant die Bünting-Unternehmensgruppe in Lohne im Bereich Keetstraße/Meyerhofstraße. Das Konzept umfasst einen Verbrauchermarkt mit einer rund 4000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Zudem wurde die Firma „DM“ gewonnen, die auf 700 Quadratmetern Verkaufsfläche einen Drogeriemarkt betreiben wird.

Bünting investiert für den Neubau nach eigenen Angaben insgesamt ca. 13 Millionen Euro und plant den Baubeginn im Frühjahr 2021. Der bestehende Famila-Markt werde in diesem Zusammenhangaufgegeben und einer anderen Nutzung zugeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmensgruppe.

„Mit unserem Vorhaben möchten wir die Lohner Innenstadt stärken und uns klar zum Standort bekennen. Aus Kundenbefragungen wissen wir, dass viele Lohner bisher in Nachbarorten einkaufen. Dies möchten wir mit einem attraktiven Angebot ändern, so dass auch die Innenstadt von unserem Neubau profitieren wird“, so Matthias Adler, Leiter Standortentwicklung Nord der Bünting-Gruppe.

Arbeitsplätze schaffen

Die Umgestaltung des Famila-Marktes sei zudem notwendig, da das Objekt nicht mehr zeitgemäß sei und den Anforderungen an eine moderne Einkaufsstätte nicht gerecht werde. Die bestehenden Arbeitsplätze werden durch die Neuansiedlungen gesichert und zudem rund 30 neue Arbeitsplätze geschaffen, verspricht Bünting. Darüber hinaus sollen die regionalen Unternehmen im Zuge des Neubaus von zusätzlichen Aufträgen profitieren. Durch die Einbeziehung der Hofstelle Küstermeyer werde zudem ein wichtiges städtebauliches Signal gesetzt, das eine optimale Verbindung zwischen dem Markt und der Innenstadt schaffe.

Das Projekt wurde im Herbst 2019 vor dem Bauausschuss der Stadt Lohne vorgestellt und in Hinblick auf den bestehenden Baumbestand kritisch hinterfragt. „Wir haben uns im Nachgang der Diskussionen hinsichtlich des Umgangs mit dem Baumbestand intensiv mit diesem Thema beschäftigt. In einem ersten Schritt wurde eine Begutachtung durch einen Sachverständigen durchgeführt“, teilt die Gruppe mit. Im Ergebnis seien bereits heute ca. 45 Bäume nicht mehr standsicher und stellten eine akute Gefährdung dar. Weitere 71 Bäume seien durch die zwingend notwendigen Fällungen im Bestand ebenfalls gefährdet. Lediglich 39 Bäume seien als erhaltenswert eingestuft worden.

Grünes Dach

Ein neu erstellter „Masterplan“ sieht laut Bünting 115 Bäume vor, als zusätzliche Kompensation werden 85 Bäume in der Innenstadt gepflanzt. Außerdem sind eine Dachbegrünung des Marktes, Elektro-Lade-Säulen auf dem Parkplatz und eine Photovoltaikanlage geplant. „Das Vorhaben werden wir im September erneut in den politischen Gremien der Stadt Lohne beraten“, so Matthias Adler weiter.