Wochenmarkt: Der Kaffee kommt jetzt mit dem Fahrrad

Lohne Wolfgang Möller ist das neue Gesicht auf dem Lohner Wochenmarkt am Donnerstag. Er hat mit Abstand den kleinsten Stand aller Beschicker: Gerade einmal zwei Quadratmeter benötigt er. Aber die machen richtig was her. Denn Wolfgang Möller ist Betreiber eines nostalgischen Coffee-Bikes.

Espresso, Kaffee, Cappuccino, aber auch Mint-Choc Latte, Chai Latte oder Iced Americano und andere Sommerspezialitäten hat der 49-Jährige im Angebot. Mit seinem mobilen Café ist er auf verschiedenen Wochenmärkten, aber auch in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs, und hat festgestellt: „Dort ist es ganz anders als auf den Märkten. Die Menschen haben keine Zeit, alles muss schnell gehen. Hier auf dem Markt ist das schöner. Da wollen sie auch mal schnacken.“

Seit fünf Jahren ist Wolfgang Möller selbstständig, war vorher 28 Jahre bei Coca-Cola. Doch den Schritt hin zum „Barista“ hat der Riester nie bereut. Zeit für die Familie bleibt ihm seither aber wenig. Und in Corona-Zeiten noch weniger. „Zurzeit muss ich deutliche mehr Stunden für den gleichen Umsatz machen.“

Und auch sein Angebot hat er umgestellt. Die Kaffee- und Teespezialitäten gibt es nur noch im Papp- und nicht mehr im Porzellanbecher. Aus hygienischen Gründen. „Wer mag, darf aber seinen eigenen Kaffeebecher von zu Hause mitbringen.“