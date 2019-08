Oldenburg Es sieht weit aus – fühlt sich aber sehr nah an, jedenfalls was die Lautstärke angeht: Die Oldenburger, die in Ohmstede und Donnerschwee wohnen, bekommen „bei Ost- und bei Nordwind den Lärm von der A 29 und der Huntebrücke voll ab“, sagt Christian Voigts, der am Otterweg wohnt. „Der Verkehr hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht und er nimmt permanent zu. Der Schall breitet sich von der hohen Brücke ungebremst aus. Wir hören massiv, wie die Laster über die Fugen donnern“, sagt Voigts. Wenn es nötig sei, die Statik der Brücke neu zu berechnen, könne es genauso nötig sein, den Lärmschutz neu zu berechnen.

Wie berichtet wird die Brücke, über die täglich 33 400 Kraftfahrzeuge fahren (davon 3700 Laster) ab 16. Juli 2021 abgerissen (voraussichtlich einschließlich Pfeiler – was auch deutlich schneller ginge und wirtschaftlicher wäre, heißt es).

Politiker wie die Bundestagsabgeordneten Dennis Rohde (SPD), Stephan Albani (CDU), der lokale Grünen-Fraktionssprecher Sebastian Beer und auch die FDP hätten beim Thema Lärmschutz bereits Unterstützung signalisiert, sagte Voigts.

Unterstrichen wird das Anliegen vom Bürgerverein Ohmstede. Der Vorsitzende Rainer Bartelt sagte: „Alle schauen mit Blick auf den Jade-Weser-Port auf die Bahn, drei von vier Containern werden aber über die Straße abgefahren.“ Neben den Lastern machten vor allem Motorräder, die die gerade Strecke zum Aufdrehen nutzten, großen Lärm. Die von der A 29 betroffenen Teile reichten von Donnerschwee bis Etzhorn.

Bartelt wies darauf hin, dass es 1990 den Plan gegeben habe, an dieser Stelle auf freiwilliger Basis für Schallschutz zu sorgen. Dann seien wegen der Wiedervereinigung alle geplanten Gelder gestoppt worden, um im Osten investieren zu können.

Für Sebastian Mannl, den Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Mannl sagte: „Das wird ein Ersatzneubau und da denken wir auch alles neu. Wie sieht der Bestandsverkehr aus, und wie wird sich das voraussichtlich bis 2030 weiter entwickeln? Nach diesem Ergebnis prüfen wir, ob ein Anspruch auf Schallschutz besteht.“

Leider müsse man aber sagen, dass „die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist“. Dafür sei die Wohnbebauung vermutlich nicht nah genug. Ab einer Entfernung von 200 Metern zur Trasse bestehe laut 16. Bundesimmissionsschutz-Verordnung grundsätzlich kein Anspruch mehr, weil der Schall normalerweise nicht weit genug trage. Es könne also sein, dass das auf dem Verwaltungsweg schwierig werde. Wenn aber jemand wie die Kommune auf freiwilliger Basis einspränge, wäre vielleicht etwas möglich. Man dürfe allerdings nicht übersehen, dass eine Lärmschutzwand auch keine Wunder bewirken könne: „Der Effekt ist im Fernbereich sehr überschaubar. Irgendwo kommt der Schall trotzdem ’runter.“

Zur Frage des Erhalts des Fuß- und Radweges entlang der Brücke sagte Mannl: „Der Fuß- und Radweg kommt wieder. Das ist durch.“ Die Stadt sei, was die Anbindung angehe, im Boot. Aller Voraussicht nach werde zunächst die stadtseitige Brücke abgerissen (Westseite) und damit auch der Fuß- und Radweg. In der eineinhalbjährigen Bauzeit für diese Brückenseite gebe es dann eher keine Verbindung, danach bestehe sie aber wieder. Zur Frage nach der Nutzung der Freizeitroute unter der Brücke sagte Mannl am Donnerstag: „Auch wenn die Route dort nicht jeden Tag geöffnet ist, sehen wir zu, dass das irgendwie läuft. Der Schiffsverkehr muss ja auch laufen.“