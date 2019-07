Bremerhaven Die Frauen hinter den Bedientheken des Bäckers oder des Schlachters am Bremerhavener Hauptbahnhof kennen das schon: Wenn die großen gelben Busse vorfahren und scheinbar unzählige Kreuzfahrtgäste mit Gepäck aussteigen, dann liegt das nächste Schiff am Columbus Cruise Festival. „Viele müssen einige Zeit überbrücken, bis der nächste Zug in Richtung Heimat fährt. Dann wird es hier voll bei uns“, sagt eine der Mitarbeiterinnen.

Sollten die Züge Verspätung haben oder gar nicht fahren und die Weiterreise per Schienenersatzverkehr erfolgt, ist es oftmals schnell vorbei mit der guten Laune. „Dann können die auch schon mal unangenehm werden“, weiß die Verkäuferin von Hackepeterbrötchen. „Aber wir bleiben ganz freundlich“.

Am Sonntag, 4. August, erwartet alle im Kreuzfahrtgewerbe tätigen Mitarbeiter ein „Großkampftag“. Dann nämlich machen am Columbus Cruise Center gleich vier Schiffe auf einen Schlag fest. Für den Bonner Reiseanbieter Phoenix ist das schon seit Jahren schöne Tradition. Diesmal schickt er das ehemalige ZDF-Traumschiff MS „Deutschland“, das aktuelle ZDF-Traumschiff „Amadea“ sowie die aus der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ bekannten, schwimmenden Hotels „Albatros“ und „Artania“ nach Bremerhaven.

Gute Nachricht für alle Seh-Leute: Die Aussichtsterrasse am alten Columbus-Bahnhof ist geöffnet. Den ganzen Tag über können die „Weißen Ladys“ also aus nächster Nähe in Augenschein genommen werden. Der Eintritt auf die Galerie ist frei.