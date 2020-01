Las Palmas /Bremerhaven Weil die „Gorch Fock“ noch immer in der Werft liegt, startete die Ausbildung neuer Offiziersanwärter der Marine am Freitag auf dem zivilen Segelschulschiff „Alexander von Humboldt II“. Etwa 40 Kadetten gingen im Hafen von Las Palmas auf der Kanaren-Insel Gran Canaria an Bord.

Der Dreimaster der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST) sei über ihre Takelung als Bark in ihren Segeleigenschaften der „Gorch Fock“ sehr ähnlich, betont die Marine. Daher sei der zivile Segler „auch die bestmögliche Alternative“ zum eigenen Schulschiff. Dies gelte, obwohl die „Alexander von Humboldt II“ mit 65 Metern und einer Segelfläche von gut 1400 Quadratmetern deutlich kleiner sei als die 89 Meter lange „Gorch Fock“ mit über 2000 Quadratmetern Segelfläche.

Marine Weist Berichte über Verzögerungen Zurück Krimi um „Gorch Fock“ geht weiter

Die Kadetten werden auch in der Takelage ausgebildet. Dazu wurde an Bord ein Höhensicherungssystem nachgerüstet und vom Germanischen Lloyd zertifiziert. Es sei mit den Sicherheitsstandards der „Gorch Fock“ weitgehend vergleichbar, heißt es. Im Jahr 2010 war eine 25-jährige Kadettin aus der Takelage tödlich abgestürzt. Danach wurden die Sicherheitsstandards auf der „Gorch Fock“ erhöht.

Die Crew des Jahrgangs 2019 der Marineschule Mürwik in Flensburg erhält damit ihre seemännische Basisausbildung. Vorgesehen sind fünf zweiwöchige Segeltörns mit je maximal 55 Marineangehörigen.

Lesen Sie in unserem Spezial alle Artikel zur „Gorch Fock“

Es werden jeweils 15 Kräfte der Stammcrew der „Gorch Fock“, 40 Offiziersschülerinnen und -schüler an Bord sein sowie 24 Crewmitglieder der „Alexander von Humboldt II“. Das Training dauert bis 15. März. Es findet im Seegebiet um die Kanaren und auf der Heimfahrt nach Bremerhaven statt.

Zur Ausbildung gehöre das einzigartige Berufs- und Arbeitsumfeld „See“, das in dieser Form und Intensität nur auf Segelschiffen erlebbar sei, erläutert die Marine. Als Lerneffekt gehe es auch um den Zusammenhalt einer Schiffsgemeinschaft und ihr gemeinsames Handeln angesichts von Naturgewalten auf hoher See.

Die Marine hatte sich auch für die „Alexander von Humboldt II“ entschieden, um die Fähigkeiten der Stammbesatzung des Marineschiffs und die Expertise zum Betreiben eines Segelschulschiffs zu erhalten. Bereits im November und Dezember 2019 segelte ein Teil der „Gorch Fock“-Stammcrew dafür auf der „Alexander von Humboldt II“ mit.