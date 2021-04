Versuch auf Spiekeroog: Müll-Lastenrad setzt sich nicht durch

Spiekeroog Lastenräder sind im Aufwind. Nicht nur Privatleute, sondern auchimmer mehr Transportdienstleister setzen auf Fahrräder. MitMülllastenrädern gehörte die Insel Spiekeroog allerdings zu denVorreitern. Drei Monate, von Januar bis März, sammelte dasEntsorgungsunternehmen Bohmann (Rastede) die Gelben Säcke auf derautofreien Insel mit Lastenrädern ein.

Wind wehte Säcke aus Container

Das Entsorgungsunternehmen Bohmann (Rastede) hatte die Räder desniederländischen Herstellers Urban Arrow über den OldenburgerLastenradspezialisten „Tretlaster“ angeschafft. Bei FahrzeugbauSchütte in Wardenburg wurden sie für den Mülltransport umgebaut.„Jeden Donnerstag sind wir mit der Fähre auf die Insel gekommen,habe ich Säcke eingesammelt und zum Presscontainer am Hafengebracht“, erzählt Bohmann-Betriebsleiter Marcus Maichrzak, der denVersuch zusammen mit einem Kollegen persönlich betreut hat. „Das hateigentlich gut geklappt. Wir mussten Erfahrungen sammeln – zumBeispiel dass wir Netze brauchen, damit der Wind die Säcke nicht ausdem Container weht.“

Spezialanfertigung: Ein Modell desniederländischen Anbieters Urban Arrow wurde für den Mülltransportumgebaut. Foto: Bohmann

Dennoch hat Bohmann den Auftrag, den das Unternehmen erst Endevergangenen Jahres erhalten hatte, zum 1. April an dasEntsorgungsunternehmen Nehlsen untervergeben. „Nehlsen hatte denAuftrag, zu dem auch die Entsorgung auf Langeoog und im Wangerlandgehört, schon in der Vergangenheit. Das Unternehmen war sehrinteressiert daran, ihn weiter auszuführen. Wir haben uns aufgrundder guten Konditionen entschlossen, den Auftrag weiterzugeben“,erläutert Maichrzak den Wechsel.

Höherer Zeitaufwand

Grundsätzlich habe sich das Lastenrad bewährt – der Zeitaufwandsei jedoch höher im Vergleich zu den E-Karren, die auf den anderenautofreien Inseln im Einsatz seien, sagt der Betriebsleiter. „In denvergangenen Monaten war auf der Insel nichts los, da haben wir dieRunde an einem Tag gut geschafft. Wir haben aber gemerkt, dass wires im Sommer, wenn die Insel voll belegt ist, mit zwei Rädern nichtschaffen würden; wir hätten ein weiteres Rad benötigt“, berichtetMaichrzak. Die Firma Nehlsen sei auf Spiekeroog nicht nur für dieGelben Säcke zuständig, sondern auch für Restmüll und Bioabfälle.„Die sind mit mehreren Leuten für mehrere Tage auf der Insel – dasind die Kapazitäten größer.“

Lastenräder transportieren künftig Koffer

In wenigen Tagen sind die beiden Lastenräder jedoch wieder aufSpiekeroog unterwegs – im Dienst von Lüders Logistik. „Ich habe dieRäder umgebaut und werde sie zum Transport von Koffern und Gepäckeinsetzen“, kündigt der Inhaber des SpiekeroogerLogistikunternehmens, Frederik Lüders, an. „Sie sind schneller undflexibler als die E-Karren“, begründet der Unternehmer den Plan.Zudem sieht Lüders die Räder auch als „Hingucker“ an. Die E-Karrewerden die Lastenräder jedoch auf absehbare Zeit nicht ersetzen.„Gerade im Sommer reichen die Kapazitäten nicht. Wenn mit einerFähre 100 Koffer auf einmal kommen, brauche ich nicht mit demLastenrad vorfahren.“

Zuschuss von bis zu 2500 Euro Der Bund gewährt über ein neues Förderprogramm Unternehmen einen Zuschuss für den Kauf von Lastenräder. Förderfähig ist der Kauf von E-Lastenfahrrädern und Lastenanhängern mit elektrischer Antriebsunterstützung für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und im kommunalen Bereich. Neben Unternehmen können auch Kommunen, Körperschaften des öffentlichen Rechts (Hochschulen, Kirchen usw.) und rechtsfähige Vereine und Verbände den Zuschuss beantragen. Der Zuschuss beträgt 25 Prozent der Ausgaben für die Anschaffung, maximal 2500 Euro pro E-Lastenfahrrad bzw. Lastenfahrradanhänger mit E-Antrieb. Nähere Infos unter bit.ly/lastenrad-foerderung

Till Wilczkowski sieht ein großes Potenzial für Lastenräder geradebei Lieferdiensten. „Sie sind im Unterhalt deutlich günstiger alsAutos, besonders in Innenstädten schneller und flexibler, und siekönnen ohne Führerschein gefahren werden“, sagt der Geschäftsführervon „Tretlaster“. „Der Markt entwickelt sich stürmisch. Das größteHindernis sehe ich noch in der fehlenden Beweglichkeit vielerBetriebe, überkommene Liefersysteme zu überdenken. Der Durchbruchfür diese Form der Mobilität steht noch aus.“