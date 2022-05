NWZ-Kommentar zum neuen Baskets-Trainer: Der Calles-Coup: Minimales Risiko – maximaler Erfolg?

Oldenburg Die Baskets meinen es ernst. Das ist die Message des Trainer-Coups mit Pedro Calles, die sich die Baskets sicherlich einiges kosten lassen: Sie wollen minimales Risiko für maximalen Erfolg. Fans sprechen zurecht von einem Statement Move.

Star-Trainer zurück im Nordwesten Mit Calles wollen Baskets Oldenburg zurück in die Playoffs

Klar, so eine Saison wie die abgelaufene möchten die Baskets keinesfalls erneut erleben. In die Playoffs soll es wieder gehen – und da möglichst weit. Das war auch das Ziel für diese Saison. Dafür hatten Clubchef Schüller und Sportleiter Klaric nach dem Abgang einiger Leistungsträger starke Spieler geholt, unter anderem den Topscorer der Vorsaison, Michal Michalak . Doch es zeigte sich, dass Trainer Drijencic nicht in der Lage war, aus den starken Spielern ein funktionierendes Team zu formen. „Feuerwehrmann“ Freyer gelang das deutlich besser.

Nun ist erneut ein kleiner Umbruch nötig – und Calles ist zu Recht Oldenburgs Wunschlösung. Der Spanier hat in Vechta und Hamburg sehr erfolgreich gearbeitet, Spieler individuell besser gemacht und die Teams auf ein höheres Level gehoben. Wem, wenn nicht ihm, sollte genau das in Oldenburg gelingen