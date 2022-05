Kommentar zum Hinspielsieg des VfB: Ein Sieg der Körpersprache

Berlin /Oldenburg Es lief die 73. Minute in Hohenschönhausen, da spielte sich eine symptomatische Szene ab. Nico Knystock ackerte an der eigenen Eckfahne im Zweikampf um den Ball – und holte einen Einwurf heraus. Der just eingewechselte Linksaußen des VfB Oldenburg feierte seine Aktion wie ein Tor, schrie Freude heraus. Knappe 20 Meter daneben „turnte“ Trainer Dario Fossi an der Seitenlinie herum, ballte wie sein Spieler beide Fäuste, machte seine in dieser Phase leicht strauchelnden Mannen noch mal richtig heiß. Fünf Minuten später erzielte der VfB das 2:0 und stieß die Tür zum Aufstieg in die 3. Liga weit auf.

Der Erfolg des Nord- beim Nordost-Meister war auch ein Sieg der Körpersprache. Der VfB war von Beginn an hellwach, gewann Zweikämpfe, machte Eindruck – so pflanzte er in die Köpfe der BFC-Spieler ein, dass das ein ganz schwieriger Weg in Liga drei werden dürfte. Man wurde das Gefühl nicht los, dass der VfB den Sieg etwas mehr wollte. Dass er bereit war, noch mehr als der Gegner zu investieren. Oldenburg war mental dem BFC überlegen – das ist in so einem Nervenduell, in dem eine herausragende Saison zugrunde gehen kann, entscheidend.

Dabei ist ein Verdienst von Fossi, dass er seine Elf nicht nur heiß gemacht hatte, sondern dass sie dabei auch konzentriert und taktisch diszipliniert auftrat. Die Aufgabe des Trainers wird es nun sein, die Spannung im Team zu halten und es darauf vorzubereiten, dass die Kulisse im Marschweg einmalig sein wird. Hier nicht zu überdrehen, wird wichtig sein. Es ist erst Halbzeit, aber mit dieser Körpersprache spricht sehr viel dafür, dass der VfB die Tür zurück in den Profifußball durchschreitet.

