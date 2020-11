NWZ-Kommentar zum Kaukasus-Krieg: Armenische Tragödie

Oldenburg Die Niederlage im Kaukasus-Krieg ist ein neues Kapitel der armenischen Tragödie. Vor den Augen der Welt ist dieses so geschundene wie tapfere Volk zum Opfer türkisch-islamischer Großmachtfantasien einerseits und russischen Zynismus’ andererseits geworden.

Die Welt sah zu, wie die Öl-Diktatur Aserbaidschan einen Krieg vom Zaune brach. Sie sah zu, wie islamische Kopf-ab-Söldner aus Syrien auf Armenier gehetzt wurden. Sie sah zu, wie der Türke Erdogan seine neu-osmanischen Pläne an der Seite des „Brudervolkes“ vorantrieb. Das weckt Erinnerungen: Vor 100 Jahren ermordeten Türken im ersten Genozid des 20. Jahrhunderts bis zu 1,5 Millionen Armenier.

Russland hingegen wartete ab, ließ die Aseris gewinnen und trat dann in die Bresche. Armenien hat Moskau nun ganz in der Hand, in der Region eine noch stärkere Position.

Wer all das nun mit dem „Völkerrecht“ verteidigt, das angeblich mit den Aserbaidschanern sei, der heuchelt: Wenn Aserbaidschan 1991 das Recht hatte, sich per Volksabstimmung von Moskau zu lösen, warum sollten dann die Armenier in Bergkarabach kein Recht gehabt haben, das gleiche von Baku zu tun – insbesondere nach den blutigen Massakern an ihren Landsleuten in Aserbaidschan Ende der 80er Jahre?

Der Kommentar zum Anhören, gesprochen vom Autor: