Augustusburg /Görlitz Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Warum gab und gibt es so etwas wie Pegida in Sachsen? NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will war im Vorfeld der Wahlen am 1. September in Sachsen unterwegs, um Antworten zu finden. In Augustusburg bei Chemnitz hat er einen SPD-Bürgermeister im AfD-Land getroffen. In Görlitz an der polnischen Grenze sprach Will mit zwei Politikern von CDU und AfD, die sich einen harten Kampf um den Sessel des Oberbürgermeisters geliefert haben - und er verrät, warum die Stadt Görlitz bei der Landtagswahl wichtig für Sachsen und sogar für ganz Deutschland werden könnte.

