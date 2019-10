Berlin Es hängt von der Grundeinstellung der Menschen ab, ob sie ein Glas als halb voll oder als halb leer ansehen. Der Mitgliederentscheid bei der SPD über den Parteivorsitz hatte eine große Beteiligung, immerhin wollten mehr als die Hälfte der Mitglieder entscheiden, wer ihr neues Führungsduo wird. Und dass die Kandidaten-Duos so dicht beieinanderliegen, zeigt auch, dass die Partei genug qualifizierte Bewerber aufbringen kann. Für den Niedersachsen Boris Pistorius und seine sächsische Partnerin Petra Köpping mag der fünfte Platz enttäuschend sein. Pistorius hat aber deutlich gemacht, dass er in der Partei Verantwortung übernehmen will. Und dass an dem gelernten Juristen in Sachen Innere Sicherheit und Migration kein Weg vorbeiführt, hat er ein ums andere Mal unter Beweis gestellt. Insofern geht Pistorius gestärkt aus dem Kandidatenrennen hervor. Für die Partei wird es jetzt richtig knifflig. Denn die Erstplatzierten (Scholz/Gey­witz) stehen für die Große Koalition, die Zweitplatzierten (Walter-Borjans/Esken) für den Ausstieg aus ihr.

