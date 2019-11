Berlin Die „Wirtschaftsweisen“ gehen in ihrem Jahresgutachten 2019/2020 zwar nicht von einer „breiten und tief gehenden Rezession“ in Deutschland aus. Das Bruttoinlandprodukt wächst allerdings nur noch gering. Muss die Bundesregierung mehr investieren, muss sie ran an die Schwarze Null? Das sagen die finanzpolitischen Sprecher von Linken und Liberalen dazu.

