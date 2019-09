Berlin Wie soll man mit der AfD und ihren Wählern umgehen?

Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP: „Differenzierung nötig“

Marco Buschmann (42), 1. Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion

Die AfD ist eine rechtsradikale Partei. Daher kann es mit ihr keine Zusammenarbeit geben. Genauso fest steht aber auch, dass man zwischen Partei und ihren Wählern unterscheiden muss.

Die Wahlforschung zeigt, dass sich die Wählerschaft der AfD aus drei Gruppen zusammensetzt: überzeugten Rechten, heimatlosen Konservativen, die sich von den Volksparteien nicht mehr vertreten fühlen, und Protestwählern. Gerade die Protestwähler geben in Umfragen ausdrücklich an, dass sie weder der AfD noch ihrem Programm oder Personal eine Verbesserung der Lage zutrauen. Das Wahlmotiv ist einzig und allein, der etablierten Politik einen Denkzettel zu verpassen.

Man muss dieses Verhaltensmuster nicht gutheißen, aber es ist da. Die Größe dieser Gruppen ist regional unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen etwa liegt die AfD in den Umfragen bei sieben Prozent. Es spricht viel dafür, dass es sich hierbei vor allem um überzeugte Rechte handelt. Denn das ist eine Größenordnung für rechtsradikale Parteien, die in ganz Europa vor der großen Populismuswelle üblich war. Da ist nichts zu retten. Wenn aber etwa ein Viertel der Wahlbevölkerung wie in Brandenburg oder Sachsen ihre Stimme der AfD gibt, deutet das auf einen beachtlichen Teil heimatloser Konservativer und Protestwähler hin.

Natürlich kann nicht jede seriöse Partei jede Gruppe erreichen. Die FDP kann etwa niemals systematisches Auffangbecken für Konservative sein. Wenn aber nicht unterschieden wird zwischen AfD und ihrer Wählerschaft, dann gibt es nur einen Gewinner: die AfD, die sich dauerhaft in dieser Größenordnung stabilisieren wird. Das kann niemand wollen. Deshalb tut Differenzierung Not.

Cem Özdemir, früherer Parteichef der Grünen: „Radikal abgrenzen“

Cem Özdemir, 53, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen

In der englischen Sprache gibt es naturgemäß nicht viele deutsche Wörter. Aber es gibt die bemerkenswerte Ausnahme „German Angst“. Heute muss man nach „German Angst“ nicht mehr in Wörterbüchern suchen, sondern einfach der AfD zuhören. Es reicht auch ein Klick auf ihre Twitterprofile und Facebook-Seiten, um zu wissen: Schlechte Nachrichten für unser Land sind gute Nachrichten für die AfD. Diese Partei ist süchtig nach schlechten Nachrichten. Denn sie schüren Angst, und Angst ist die Währung, die die AfD stark macht. Man könnte meinen, ihr Kürzel stünde in Wahrheit für „Angst für Deutschland“.

Wer jetzt der AfD die Hand ausstrecken möchte, der stimmt in den Chor der Angst ein. Dabei ist die Antwort auf die AfD eigentlich ganz einfach: Wir feiern dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Es reicht ein Blick auf die erste Seite, genauer gesagt auf Artikel 1, um zu wissen, dass es Grenzen gibt, die die AfD permanent überschreitet.

Ich verstehe es als Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, diese Diskursverschiebungen nicht zuzulassen. Denn darum geht es der Partei der Rassisten und Rechtsextremisten: Im selbst umgehängten Mäntelchen der „Bürgerlichen“ versuchen sie, Zentimeter um Zentimeter die Debattenkultur und das Wertegerüst in diesem Land in ihre nationalistische, geschichtsrevisionistische und rassistische Richtung zu verschieben. Die Funktionäre der AfD wissen genau, was sie tun – und es ist ganz bestimmt nicht im Interesse unseres Landes.

Von ihnen müssen wir uns radikal abgrenzen. Das Gespräch mit ihnen ist der falsche Weg. Aber warum der Boden so fruchtbar ist, auf den ihre giftige Saat fällt, darüber müssen wir reden.