Der Abschied von der Glühbirne ist geschafft. Wasserkocher, Fernseher und Staubsauger wurden auf Sparflamme reduziert. Europa hat beim Klimaschutz einen Ehrgeiz an den Tag gelegt, der weltweit Beachtung fand. Doch der Schwung ist dahin. Spätestens seit der Ankündigung des US-Präsidenten, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, mit dem die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzt werden soll, sind die Bemühungen ins Stocken geraten.

Nun will die EU den Prozess wieder in Gang bringen. Das erscheint durchaus richtig. Der Rekordsommer mit Dürre und Wassermangel sowie Ernteschäden schafft eine Atmosphäre, in der weitere Runden beim Energiesparen günstig erscheinen. Dabei schlägt EU-Klimaschutzkommissar Miguel Arias Canete nicht einmal tiefgreifende Reduzierungen vor. Er hat lediglich zusammengerechnet, was leicht machbar wäre, wenn man die Beschlüsse zwischen den EU-Vertretern und den Mitgliedstaaten vom Frühsommer tatsächlich umsetzen würde.

In Brüssel weiß man, wie schwer das sein wird. Denn Bürger und Politiker sind stets bereit, immer ehrgeizigere Vorgaben für Europa zu beschließen, strittig wird es erst dann, wenn die nationalen Anteile herausgerechnet und in Gesetze gegossen werden sollen. So kommt man beim Klimaschutz natürlich nicht weiter.

