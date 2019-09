Celle Der Klimaschutz ist ohne Zweifel eines der Top-Themen unserer Zeit. Und das völlig zu Recht. Da braucht man sich nur an einige Starkregen-Ereignisse und Hitzerekorde der vergangenen Wochen zu erinnern und weiß, dass unser Klima bereits aus den Fugen geraten ist. Es ist also höchste Zeit, gegenzusteuern. Panikmache und Verbote sind dabei allerdings schlechte Begleiter und dürften nicht gerade dazu beitragen, so viele Menschen wie möglich zu ermuntern, jeweils ihren eigenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe