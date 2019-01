Elsfleth Man sollte in diesen turbulenten Tagen mal einen Gedanken an die Mitarbeiter der Elsflether Werft verlieren. Die leisten seit vielen Jahren gute Arbeit, mit der die Firma am Markt auch Geld verdienen kann – und dennoch bangen sie nun massiv um den mittelfristigen Fortbestand ihrer Arbeitsplätze. Ein schwacher Trost: Die dünnhäutig gewordene „Gorch Fock“, die mit völlig irrational ausuferndem Kostenaufwand auf einem Partnergelände in Bremerhaven liegt, soll erst einmal weiter bearbeitet werden. Aber wird es mittelfristig weitere Aufträge geben? Die neu installierte Werftleitung muss ganz schnell Vertrauen bei den Kunden herstellen, gerade bei der äußerst wichtigen Bundesmarine.

Fast ungläubig, aber mit zunehmender Verbitterung verfolgt man in Elsfleth und auf dem Werftgelände die Entwicklung. Sie begann in der Öffentlichkeit mit der Kostenexplosion, mit wachsender Kritik an der Verteidigungsministerin und kam mit Korruptionsverdacht bei einem Wilhelmshavener Kostenprüfer über eine kurze gedankliche Verbindung bei der Werft an der Weser an. Zudem wird nun zunehmend offiziell, was man bisher getuschelt haben mag: War das, was die bisherige Werftführung gemacht hat, eigentlich legal? Wo sind Geldflüsse, Umsätze, Gewinne, geblieben?

Sämtliche Fragen, die sich hier ergeben (und sicherlich weitere), müssen schnell aufgeklärt werden. Das haben die Steuerzahler verdient – und erst recht die Mitarbeiter.