Frankfurt /Main Der Berliner Mietendeckel wird zum absoluten Politikum. In der Hauptstadt regiert Rot/Rot/Grün. Die Linke“ wollte die Mieten bei 7,97 Euro pro Quadratmeter deckeln, unabhängig von Lage oder Modernisierungsgrad. Maßgeblich für den Mietpreis sollte nur noch das Baujahr der Wohnung sein: Sozialismus reloaded. Neubauten und Modernisierungen würden sich nicht mehr rechnen. Berlin bekäme Wohnungen wie in der DDR. Der Aufschrei war in der ganzen Republik zuhören. Berlin wird zum Labor für die Wohnungspolitik in Deutschland.

Keine Freiartikel mehr in diesem Monat. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe