Auch eine Woche nach der für die SPD verheerenden und für die CDU ernüchternden Europawahl sind die politischen Folgen in Berlin nicht absehbar. Während die Bundeskanzlerin öffentlich kaum ein Wort zum Ergebnis verlor, bevor sie nach Amerika flog, um an der Eliteuniversität Harvard die Ehrendoktorwürde entgegenzunehmen, suchen die sie tragenden Koalitionsparteien nach Antworten auf das Ergebnis. Die Abwendung der Jugend von den klassischen Volksparteien trifft CDU und SPD, wenn auch in unterschiedlicher Dramatik. Die SPD ist mit 15,8 Prozent weit hinter die Grünen zurückgefallen, die CDU hat mit 28,9 Prozent ihr schlechtestes Europawahlergebnis eingefahren. Das nährt die Zweifel an der neuen Hoffnungsträgerin der Christdemokraten, Annegret Kramp-Karrenbauer. In Klausur will die Parteispitze diesen Sonntag und Montag beraten, wie man wieder in die Offensive kommt. Noch gefährlicher wackelte der Stuhl der SPD-Chefin Nahles.

All das, während auf den Straßen Woche für Woche Deutschlands Klimaschützer Druck auf die Bundesregierung machen, nun aber wirklich sofort und unverzüglich die Braunkohlemeiler abzuschalten. Sie schüren die fatale Wahrnehmung, bisher habe Klimapolitik keine große Rolle gespielt. Und sie suggerieren, der Umbau der deutschen Industrie in eine klimaneutrale Wirtschaft sei allein eine Frage des guten Willens und genügend sozialer Abfederung.

Die Fakten sehen anders aus: Erst im Februar hat die große Koalition einen detaillierten Plan vorgelegt, wie Deutschland nach dem Atomausstieg (der den Klimaschutz erheblich erschwert und verteuert) binnen 20 Jahren auch noch aus der Kohle aussteigen soll. Als ersten Schritt hat das Kabinett gerade 40 Milliarden Euro Staatshilfen auf den Weg gebracht für die betroffenen Braunkohlreviere, wahrlich keine Kleinigkeit.

Fahrlässig ist es auch, den Eindruck zu erwecken, eine CO2-freie Wirtschaft lasse sich ohne ökonomische Verwerfungen im Eilverfahren herbeisteuern, wenn die Politik nur beherzt einen entsprechend hohen CO2-Preis festsetze und für sozialen Ausgleich sorge. So einfach ist es nicht, das zeigt schon der schleppende Ausbau der Stromnetze für die erneuerbaren Energien, dem überall Widerstand aus der Bevölkerung entgegenschlägt. Und selbst mit hohen Prämien lassen sich bisher nur wenige Bürger auf das Wagnis ein, auf die technologisch nicht ausgereiften Elektroautos umzusteigen.

Dennoch galt bei Union und SPD schon kurz nach Verkündung der schlechten Wahlergebnisse am Sonntagabend als ausgemacht, dass es vor allem am mangelnden Eingehen auf die Klimaschützer gelegen habe. Seither überbieten sich beide mit Verbeugungen vor der stürmischen Klimalobby und dem Versprechen, nun werde aber Tempo gemacht. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schickte noch am Montag ihren vom Kanzleramt aus gutem Grund noch nicht freigegebenen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz an die anderen Ministerien zur Abstimmung. Eine solche Brüskierung des Koalitionspartners hatte vor der Wahl auch schon Arbeitsminister Hubertus Heil in Kauf genommen, um mit seinem ebenfalls unabgesprochenen Entwurf für eine höhere Grundrente noch schnell auf Stimmenfang zu gehen. Vergeblich, wie man nun weiß.

Denn derartige Hauruck-Aktionen lassen die SPD zunehmend kopflos wirken, aber auch die Union macht keine gute Figur. Sie steht als unentschlossener Bremser da, weil sie weder in der Rentenfrage noch im Klimaschutz einen Gegenentwurf zu bieten hat, hinter dem sie wenigstens selbst geschlossen stünde. Wo die SPD hin will, ist klar. Wo die Union hin will, nicht. Sowohl die Grundrente als auch der Klimaschutz sind damit politische Klippen, an denen diese große Koalition zerschellen könnte.

Zum Glück hat das von der Kanzlerin eingesetzte Klimakabinett am Mittwoch Entscheidungen auf September vertagt, auch mit Blick auf die heiklen Wahlen in den neuen Bundesländern. Dort stehen andere Sorgen im Vordergrund als der Klimaschutz. Die Bürger wollen wirtschaftlich weiter aufholen und fürchten das Veröden ganzer Regionen. Auch darauf muss die Bundesregierung Rücksicht zu nehmen.

Die große Koalition darf sich von der grünbewegten Straße nicht in übereilte klimapolitische Fehlentscheidungen treiben lassen. Gefahr ist nicht im Verzug, denn auch weiterhin gilt: Deutschland trägt weniger als drei Prozent zu den globalen Treibhausgasen bei. Für das Weltklima ist nichts zu gewinnen, wenn die Regierung die Klimazügel so abrupt anzieht, dass die Wirtschaft strauchelt. Ohne die technologische Findigkeit ertragsstarker Unternehmen hat der Klimaschutz keine Chance.