Hannover Mit großem Tamtam hat Hamburg am Dienstag den Startschuss für die nächste Elbvertiefung gegeben. Während Wirtschafts- und Stadtvertreter in bester Feierlaune waren, haben Umweltschützer protestiert. Auch im nur etwa 85 Seemeilen entfernten Wilhelmshaven war von Sektlaune nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Hier, wo das Wasser beinahe 18 Meter und nicht wie in Hamburg künftig gerade einmal 13,5 Meter tief ist und wo es ausreichend Kapazitäten für weitere Großcontainerschiffe gibt, kann man sich über das Hamburger Bauvorhaben nur wundern.

