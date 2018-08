Hannover Alle reden von Digitalisierung, weit über 90 Prozent der 12- bis 19-Jährigen besitzen ein eigenes Smartphone oder ein anderes digitales Endgerät. Dass Laptops und Tablet-Computer künftig zum Standard-„Werkzeug“ in den weiterführenden Schulen in Niedersachsen gehören sollen, ist da nur richtig und konsequent. Die digitale Welt prägt nicht nur heute bereits unseren Alltag, sie wird künftig noch viel stärker unser Leben bestimmen – sowohl privat, aber vor allem auch beruflich. Deshalb sollten wir unsere Kinder bereits in der Schule auf diese Herausforderungen vorbereiten.

Hierzu gehört selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche lernen, verantwortungsbewusst und reflektiert mit Tablets und Smartphones umzugehen. Deshalb müssen auch die Lehrer entsprechend fortgebildet und auf diese facettenreiche Aufgabe vorbereitet werden. Zuallererst müssen aber die Grundvoraussetzungen geschaffen werden: Jede Schule in Niedersachsen braucht Zugriff auf schnelles Internet, sonst verpasst sie den Anschluss.