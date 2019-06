Hannover Nichts ist leichter, als Geld auszugeben. Es bedarf keiner Mühe, sondern macht Spaß – denjenigen, die das Geld verteilen können, ebenso wie denjenigen, die davon profitieren. So hat Niedersachsen beispielsweise im vergangenen Jahr die Kita-Gebühren gänzlich abgeschafft – sehr zur Freude zahlloser Eltern von Kleinkindern in diesem Land.

Doch so langsam trübt die Konjunktur sich ein, sind die „fetten Jahre“ vorbei. Nun steuern wir nicht gleich auf eine Rezession zu, sondern die Wachstumsprognosen sind nicht mehr so üppig, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Hinzu kommt, dass Niedersachsen ab 2020 dem grundgesetzlichen Verschuldungsverbot unterliegt und für nötige Investitionen nicht einfach neue Schulden machen kann.

Es ist also allerhöchste Zeit, Maß zu halten und zu schauen, wo es mögliche Einsparpotenziale gibt. Schnell könnte man auf die Idee kommen, das bundesweit einzigartige Modell, wonach niedersächsische Beamte schon mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand gehen können, abzuschaffen. Doch mit Blick auf die im Vergleich zu anderen Bundesländern häufig geringere Bezahlung unserer Beamten sollte dieser Schritt wohlüberlegt sein. Wenn das Land halbwegs wettbewerbsfähig sein will und schon bei der Bezahlung hinterherhinkt, kann dieser „Ruhestandsbonus“ immerhin noch als Argument für Niedersachsen greifen.

Was aber her muss, ist eine unabhängige Untersuchung, die Einsparpotenziale im Personalbereich aufdeckt und mögliche Synergien aufzeigt. Nur so lässt sich eine höhere Effizienz erzielen. Dies ausschließlich dem Land zu überlassen, ist fatal, das hat die Vergangenheit gezeigt. Personalausgaben kennen dann nämlich nur einen Weg: nach oben.