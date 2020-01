Hannover Die schrecklichen Bilder aus einem Tierversuchslabor in Mienenbüttel im Kreis Harburg Ende vorigen Jahres lassen eigentlich keine zwei Meinungen zu: „Schluss mit Tierversuchen“. Eigentlich. Denn ganz so einfach ist die Sache nicht. Wer Tierversuche von heute auf morgen abschaffen will, riskiert, dass Deutschland auch auf dem Sektor der medizinischen Forschung den Anschluss verliert.

Klar ist: Vorgänge wie in Mienenbüttel dürfen nicht geduldet und müssen mit aller Härte unserer Gesetze strafrechtlich verfolgt werden. Klar ist aber auch, dass die Forschung noch längst nicht so weit ist, Tierversuche durch alternative Methoden komplett zu ersetzen. Erste Erfolge gibt es bereits durch computergestützte Verfahren, die ermitteln können, wie wahrscheinlich es ist, dass gewisse Stoffe im menschlichen Körper giftig wirken.

Die Wissenschaft muss dringend daran arbeiten, die Alternativen zu Tierversuchen weiter zu erforschen und auszubauen. Dafür müssen aber auch die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und solange Tierversuche noch nötig sind, müssen die Labore engmaschiger kontrolliert werden als bisher – zum Schutz der Tiere und damit Fälle wie in Mienenbüttel sich nicht wiederholen.