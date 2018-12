Hannover Hat die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag bisher Wort gehalten und sich – in den meisten Fällen jedenfalls – einigermaßen moderat gegeben, so tut die Partei weder sich selbst noch den vielen Schülern und Eltern einen Gefallen damit, dem Hamburger Beispiel zu folgen und ein Internet-Portal an den Start zu bringen, in dem Lehrer angeschwärzt werden können. Auch wenn die AfD behauptet, dass es ihr nicht darum gehe, mit dem Finger auf einzelne Pädagogen zu zeigen, so ermuntert eine solche Webseite genau dazu.

Anschwärzen und Denunzieren – genau das dürfte am Ende passieren, wenn die AfD dazu aufruft, der Partei Lehrer zu melden, die die „Alternative für Deutschland“ angeblich in ein schlechtes Licht rücken. Das spielt einer Diskussions-Kultur in die Hände, die alles andere als demokratiefreundlich ist. Der freie Diskurs wird eingeschränkt, auch wenn die AfD behauptet, sie wolle die Demokratie stärken.

Wenn diese Partei es ernst meint mit ihrem Bekenntnis zu den demokratischen Grundwerten in diesem Land, sollte sie tunlichst die Hände von einem solchen „Fingerzeig-Portal“ lassen und ihre Kräfte stattdessen besser darauf verwenden, sich mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen, um sich mit mehr Tiefgang und weniger Oberflächlichkeit am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen zu können.