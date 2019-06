Hannover Wer kennt das nicht: Die Kinder kommen von der Schule nach Hause, die Rucksäcke fliegen in die Ecke und dann geht es schnurstracks zur Toilette. Das liegt nicht etwa daran, dass die Kinder vorher nicht mussten, oder dass es in den Schulen keine sanitären Anlagen gäbe. Vielmehr ist es so, dass diese sich teilweise in einem unzumutbaren Zustand befinden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass solche Zustände nicht von alleine eintreten, sondern von manchen Vandalen mutwillig herbeigeführt werden.

Die Erfahrung zeigt aber, dass dort, wo es sauber und gepflegt und im besten Fall noch modernisiert ist, auch eher ansehnlich bleibt. Also: Wo schon viel Müll liegt, kommt noch welcher hinzu. Wo es sauber ist, traut sich keiner, den Anfang zu machen und Müll zu hinterlassen. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass alles nagelneu und womöglich noch mit goldenen Wasserhähnen ausgestattet ist. Entscheidend ist, dass in unseren Schulen regelmäßig geputzt wird. Und mit putzen ist nicht nur gemeint, grob zu wischen, um schnell das Häkchen in der Kontrollliste setzen zu können. Billig ist eben nicht immer auch gut. Hier wurde in der Vergangenheit an der falschen Stelle gespart.

Am Ende kann es nur ein Zusammenspiel sein, das die Wohlfühlsituation an unseren Schulen insgesamt verbessert: Die Schüler müssen sich im wahrsten Sinne an die eigene Nase fassen und fragen, inwiefern auch sie mitverantwortlich sind für miefende Toiletten und schmuddelige Schulen. Gleichzeitig sollte die Reinigung wieder stärker in die Hände kommunaler Profis gelegt werden und schließlich müssen die Kommunen das Thema Schulsanierungen auf der Prioritätenliste deutlich weiter nach oben schieben.