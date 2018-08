Hannover Keine Frage: Der Gedanke, lernschwache Schüler nicht (mehr) an Sonderschulen zu unterrichten, sondern neben allen anderen Kindern in den Schulalltag zu integrieren, ist der richtige Weg. Doch es ist ein (zu) langer Weg. Ein Blick über den Tellerrand: Schweden wird bei der Inklusion in Schulen oft als Vorbild genannt, weil besonders viele Kinder mit Behinderung in reguläre Klassen gehen.

Dafür haben die Schweden sich jahrelang auf bildungspolitischer Ebene mit kaum einem anderen Thema so intensiv beschäftigt, wie mit der Inklusion – und der Erfolg gibt ihnen recht. Die Herausforderungen sind so komplex, dass man sie nicht nebenbei bewältigen kann.

Wir sprechen schließlich von Kindern, die ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit benötigen, um eine erfolgreiche Schullaufbahn absolvieren und anschließend ins Berufsleben einsteigen zu können. Da dürfen sich auch die Gymnasien nicht verschließen, getreu dem Motto „wir bilden die Elite aus, uns geht das Thema nichts an“.

Das Gegenteil ist der Fall: Inklusion geht uns alle an. Die Schulleiter in Niedersachsen haben mit ihrem Positionspapier einen guten Anfang gemacht, jetzt ist der Kultusminister in der Pflicht, zu liefern.