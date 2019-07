Hannover Wer in Niedersachsen ab dem Sommersemester 2020 Medizin studieren möchte, der hat auch Chancen auf einen der begehrten Plätze, wenn er nicht das allerbeste Abitur mitbringt. Motivation, Engagement im gesundheitlichen Bereich und soziale Kompetenz bekommen im Vergabeverfahren einen deutlich höheren Stellenwert. Das ist ein guter und richtiger Ansatz, denn Mediziner sollten nicht nur schlaue Köpfe sein und ein hohes Fachwissen mitbringen. Ebenso wichtig ist es in diesem Beruf, einfühlsam agieren und auch unangenehme Botschaften so kommunizieren zu können, dass der Patient nicht völlig mutlos die Praxis oder das Krankenhaus verlässt.

