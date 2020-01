Frage: Bundeskanzlerin Angela Merkel lädt zum Libyen-Gipfel nach Berlin, dämpft aber die Erwartungen. Rechnen Sie dennoch mit einem Erfolg auf höchster politischer Ebene?

Außenminister aus dem Saarland Heiko Maas (53, SPD) stamm aus der saarländischen Stadt Saarlouis. Er ist seit 2018 deutscher Außenminister. Zuvor führte er das Justizministerium. Als Landespolitiker konnte er keine der drei Landtagswahlen, bei denen er als Spitzenkandidat antrat, für seine Partei entscheiden.

Maas: Wir haben in den vergangenen Monaten auf Bitten der Vereinten Nationen intensive Verhandlungen mit den Staaten geführt, die Einfluss nehmen auf den libyschen Bürgerkrieg. Dabei konnten wir uns bereits auf viele wichtige Punkte für einen zukünftigen politischen Prozess in Libyen einigen. Schon allein, dass dies in der aktuell schwierigen Situation gelungen ist, stimmt uns vorsichtig optimistisch. Aber die Lage in Libyen und der Region ist sehr dynamisch und am Ende müssen die teilnehmenden Staaten selbst beweisen, wie ernst sie es mit ihrer Unterstützung des Berliner Prozesses meinen.

Frage: Präsident Erdogan hat bereits angekündigt, dass die Türkei auch weiterhin in Libyen militärisch aktiv sein werde. Ist damit jetzt eine Waffenruhe nicht von vornherein aussichtslos?

Maas: Die Nichtbeachtung des Waffenembargos ist ein enormes Hindernis auf dem Weg zu einer politischen Lösung im Libyen-Konflikt. Deswegen ist der Stopp von Waffenlieferungen ein Schwerpunkt unserer Bemühungen. Die Türkei ist seit Beginn des Berliner Prozesses mit an Bord. Natürlich erwarten wir, übrigens nicht nur von der Türkei, dass dieses Engagement ernst gemeint ist.

Frage: Was erwarten Sie von Russland und Präsident Putin auf dem Weg zu einem Waffenstillstand und einer Friedenslösung für Libyen?

Maas: Ich habe den Eindruck, dass Russland die Notwendigkeit von Fortschritten und einer internationalen Einigung im Libyen-Konflikt erkannt hat. Auch Russland war von Anfang mit an dem Prozess und den Vorbereitungstreffen beteiligt. Alle Partner hatten ausreichend Gelegenheit ihre Positionen einzubringen. Das Verhandlungsergebnis werden wir am Sonntag sehen und muss dann von allen Seiten umgesetzt werden.

Frage: Atempause im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Wie lässt sich ein Flächenbrand in Nahost verhindern?

Maas: Wir führen dazu intensive Gespräche sowohl mit den USA und Iran als auch innerhalb der EU und mit den Staaten der Region. Wichtig dabei sind vor allem drei Punkte: Erstens kommt es nun auf die größtmögliche Zurückhaltung aller Seiten an, um eine echte Entspannung herbeizuführen. Zweitens ist es für die Stabilität des ganzen Nahen- und Mittleren Ostens immens wichtig, dass der Irak im Zuge der Entwicklungen nicht unter die Räder kommt. Und drittens müssen wir alles daransetzen, dass Terrororganisationen wie der IS sich die gegenwärtige Situation nicht zunutze machen und zu neuer Stärke gelangen. Wir haben einiges erreicht im Anti-IS-Kampf der vergangenen Jahre. Dies gilt es nun zu bewahren und fortzuführen.

Frage: Hat US-Präsident Trump die Welt mit seiner Begründung für die Tötung des iranischen Generals Soleimani getäuscht, die US-Botschaften und US-Soldaten seien bedroht gewesen?

Maas: In den vergangenen Wochen – nicht erst seit der Tötung Soleimanis – hatte sich die Situation in der Region zugespitzt. Es gab verstärkt Proteste und Angriffe auf amerikanische Einrichtungen im Irak, die wir klar verurteilt haben. Die Aussagen der USA zu den Hintergründen der Tötung von General Soleimani kennen wir. Allerdings fehlen uns die notwendigen Details für eine eigene Bewertung der konkreten Bedrohungslage für US-Einrichtungen. Wir konzentrieren uns aktuell darauf, alles dafür zu tun, dass die Situation nicht weiter eskaliert.

Frage: Der Iran droht mit der Wiederaufnahme seines Nuklearprogramms. Ist das Atomabkommen damit hinfällig?

Maas: Die angekündigten Schritte des Irans, sich immer weiter von seinen Verpflichtungen aus der Nuklearvereinbarung zurückzuziehen, sind inakzeptabel. Deswegen haben wir gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich nach intensiven Beratungen entschieden, den Streitschlichtungsmechanismus des Abkommens auszulösen. Das Ziel muss sein, dass Abkommen zu bewahren. Wir sind daher fest entschlossen, eine diplomatische Lösung zu finden, damit der Iran wieder zu seinen Verpflichtungen zurückkehrt. Der Iran hält sich nach wie vor an die umfassenden Transparenz- und Kontrollregeln des Abkommens. Damit ist Irans Atomprogramm noch immer weltweit das am schärfsten kontrollierte. Das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.