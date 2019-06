Jever Seit Schülergenerationen steht Völkerball im Sportunterricht auf dem Stundenplan. Kanadische Forscher vertreten die Meinung, dass das Spiel „legalisiertes Mobbing“ sei und deshalb abgeschafft gehöre. Wie bitte? Sind die nun Völkerballaballa? Völkerball war doch wohl auch immer eine gute und legalisierte Gelegenheit, dem größten Idioten und Kotzbrocken der Klasse den Ball ins Gesicht zu pfeffern und sich für die blöde Anmache auf dem Pausenhof zu rächen.

Natürlich ist Völkerball ein Sport, auch wenn hier der Teamgeist nicht an erster Stelle steht. Aber es geht um gute Reflexe, um Reaktion und Schnelligkeit, wenn man die Gegner des anderen Teams mit einem Ball abwerfen soll und man selbst möglicht lange im Spiel bleiben will. Wer sportlich eine Lusche war oder der kleine Dicke mit Brille, der wurde nicht nur beim Völkerball, sondern immer als Letzter ins Team gewählt. Es ist nicht Völkerball, es ist der Schulsport an sich, der die Unsportlichen traumatisiert.

Doch einfach alles abschaffen und verbieten, was mit schlechten Erfahrungen einhergehen könnte? Kinder müssen verstehen lernen, dass einen nun mal nicht jeder mag. Völkerball heißt: Immer schön in Deckung bleiben und im richtigen Moment zuschlagen und die Konkurrenz ausschalten. Wie im richtigen Leben. Oder wie in der SPD.