Am 24. Februar wählten die Bürgerinnen und Bürger Moldawiens ihr neues Parlament. Dass die einschlägige Wahlberichterstattung diesmal lange auf sich warten ließ, zeigt, um wie viel es geht. Denn davon, ob die Beobachter die Wahl als frei und fair einstufen, hängt viel ab – für die Zukunft des kleinen Landes in unmittelbarer Nachbarschaft der EU und für ganz Europa.

Vier Parteien werden die 101 Abgeordnetenmandate unter sich aufteilen, zwei alte und zwei neue: Die alten sind die so genannten Demokratische Partei (PDM), die weder demokratisch noch pro-europäisch ist, und die Sozialisten, die seit 2016 mit Igor Dodon den (nach seiner eigenen Darstellung Kreml-freundlichen) Präsidenten stellen. Chef der PDM ist der Oligarch Wladimir Plachotnjuk, der die Institutionen Moldaus, inklusive der Justiz, fest im Griff hat. Neu im Parlament sind das Oppositionsbündnis ACUM (Jetzt!) zweier tatsächlich reformorientierter Parteien unter der Leitung von Maia Sandu und Andrei Năstase, und die Partei Şor, die aber nicht unabhängig von der PDM agiert. Ihr Namensgeber Ilan Şor wird neben Plachotnjuk des „Bankraubs des Jahrhunderts“ beschuldigt: 2015 verschwanden eine Milliarde US-Dollar aus moldauischen Banken, das ärmste Land Europas stürzte in eine Schuldenkrise.

Finanzhilfe und Organisierte Kriminalität

Ganz konkret hängt von der Anerkennung der Wahl als fair und frei ab, ob Moldawien von der EU bislang nicht ausgezahlte Makrofinanzhilfe in Höhe von 100 Millionen Euro an Krediten und Zuschüssen sowie weitere Zuschüsse in Höhe von 36,3 Millionen Euro als Budgethilfe erhalten wird. Beide Millionenbeträge sind aber vergleichsweise bescheidene Summen im Vergleich zu jenem Geld, das das Organisierte Verbrechen durch Moldawien schleust, etwa zwischen 2010 und 2013 im „Laundromat“ getauften Schema geschätzte 37 Milliarden russische Rubel, nach heutigem Kurs etwa eine halbe Milliarde US-Dollar. Das beunruhigt sogar den Kreml, der Wladimir Plachotnjuk neben der Geldwäsche und der Organisation einer kriminellen Vereinigung sogar der versuchten Tötung beschuldigt und am liebsten nach Moskau ausgeliefert sähe.

„Mafia-Staat“ an der EU-Grenze

Das Problem ist also deutlich größer, als dass es die erwähnten EU-Gelder und weitere bilaterale Zuschüsse richten könnten, selbst bei optimaler Verwendung. Manche Beobachter sprechen von einem „Mafia-Staat“ an der EU-Grenze.

Lesen Sie auch: Wie mächtige Geschäftsleute einen ganzen Staat kontrollieren - NWZ-Reportage aus Moldawien.

Und weil Moldau eine besondere Beziehung zum EU-Mitglied Rumänien hat, haben die Akteure auch mindestens einen Fuß in der EU, etwa weil es inzwischen in Moldau Gesetz ist, für nur 250 000 Euro die moldauische Staatsangehörigkeit erhalten zu können.

Dass die reformorientierten Parteien des Oppositionsbündnisses aus dem Stand mit über 20 Prozent ins Parlament gelangt sind, ist eigentlich eine Sensation. Doch der Erfolg wird ihnen nichts nützen in einem Land, in dem ihre politischen Gegner die Grenzen verwischt haben zwischen ihnen gefügigen Staatsorganen und der Kriminalität. Im selben Land, in dem der Durchschnittslohn etwa 200 US-Dollar beträgt, verfügen einzelne Mächtige über so viel Geld und Skrupellosigkeit gleichermaßen, dass sie den politischen Prozess monopolisiert haben und keinen demokratischen Wettbewerb und Wechsel an der Staatsspitze mehr zulassen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016, den Maia Sandu mit nur 67 500 Stimmen verlor, betrieb der von Plachotnjuk kontrollierte Medienapparat eine Schmutzkampagne gegen die europafreundliche Kandidatin. Den selbst ernannten Putin-Freund Dodon schienen die Medien nicht zu bemerken.

Stimmen kaufen

Die Abstimmung nach einem auf Druck der PDM neu eingeführten gemischten Wahlsystem bildet nicht die verhältnismäßige Wahl der Moldauerinnen und Moldauer ab. Sachliche Gründe gab es nicht für die Wahlrechtsänderung, die im kleinen Moldau für die Hälfte der Parlamentsmandate Mehrheitswahlkreise einführt, in denen 15 000 Stimmen über einen Platz im Parlament entscheiden. Mit 10 bis 20 Euro für den Kauf einer Stimme ist ein Platz im Moldauer Parlament mit 150 000 bis 300 000 Euro im Vergleich zum Nachbarland Ukraine preiswert. Im Wahlkreis, in dem Andrei Năstase zur Wahl stand, verwirrte zudem ein Alternativkandidat mit fast identischem Namen potenzielle Wähler. Die Beispiele lassen sich beliebig fortsetzten. Es war klar, dass ACUM in den Mehrheitswahlkreisen schlecht abschneiden würde.

In der Ukraine versuchen neue politische Kräfte seit 2014, das gemischte Wahlsystem gerade wegen der Anfälligkeit der Mehrheitswahlkreise mittels des Einsatzes so genannter „administrativer Ressourcen“ abzuschaffen. Doch bislang ist der Widerstand der alten politischen Kräfte ungebrochen.

Zweifel an einem fairen Wahlverlauf

Spätestens mit der Veröffentlichung der Nachwahlberichte ist klar, dass erhebliche Zweifel am fairen Verlauf der Parlamentswahl in Moldawien bestehen. Laut den Wahlbeobachtern von Promolex sind die Protokolle aus den Wahllokalen zu 6,8 Prozent fehlerhaft (Listenergebnisse) bzw. zu 7,6 Prozent (Direktwahlergebnisse). Zum Vergleich: Bei der Präsidentschaftswahl 2016 lag diese Quote bei 1,6 Prozent. Die European Platform for Democratic Election spricht von den „schlechtesten Wahlen seit Jahren – mit einer Verdoppelung von „Zwischenfällen“ (incidents) am Wahltag im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2016.

Die Wahl mit ihren Verletzungen hinzunehmen bedeutet, auch die unfaire Schwächung von ACUM zu akzeptieren – für eine vermeintlich stabile Lage in Moldawien in Form einer Oligarchenallianz. Mihai Popşoi betont im Eurasia Daily Monitor, man müsse zwischen der „Vorgabe von Stabilität“ und dem „Versprechen von Demokratie“ entscheiden.

Dabei hat das Oppositionsbündnis alles richtig gemacht. Beide Parteichefs ziehen an einem Strang und bekriegen sich nicht. Ihr beachtlicher Erfolg, aus dem Stand mit über 20 Prozent ins Parlament einzuziehen, wiegt vor dem Hintergrund der gegen sie gerichteten Angriffe und ihrem Mangel an Geld und Medienpräsenz umso stärker.

Schwäche der EU

Das Assoziierungsabkommen zwischen Moldawien und der EU jedenfalls ist kein Instrument, das sich zur Demokratieförderung eignet – wenn in einem Transformationsland der politische Wille jener fehlt, die die Strippen ziehen. Die EU und westliche Beobachter machen zudem auch in Moldawien den Fehler, eine komplexe Situation auf einen Richtungsstreit zwischen Brüssel und Moskau zu reduzieren, anstatt auch den Kampf im Land selbst zwischen Demokraten und Autokraten in den Fokus zu nehmen. Dabei gibt es durchaus Anzeichen, dass jene, die sich verschiedenen Lagern zuordnen, zusammenarbeiten: Plachotnjuk, der vorgebliche Europäer, und Dodon, der nicht müde wird, seine guten Beziehungen zu Präsident Putin zu betonen. Das Ergebnis ist eine Grauzone mitten in Europa, in der das organisierte Verbrechen und Korruption herrschen, zum persönlichen Vorteil einzelner Mächtiger.

Wenn die EU weiter die Augen vor zweifelhaften Entwicklungen im Nachbarland Moldawien zudrückt und Stabilität beschwört anstatt besorgniserregende Entwicklungen zu benennen und Grenzen zu setzen, verfestigen sich zweifelhafte und kriminelle Strukturen weiter – und es wird immer schwieriger, sie einzuhegen.

Bürger wandern aus

Gleichzeitig werden bei der nächsten Wahl nicht mehr genügend Bürgerinnen und Bürger in Moldawien übrig sein, um für die Demokratie zu stimmen. Denn viele wandern aus, weil die Menschen vor Ort spüren, dass ihre reformorientierten politischen Vertreter gar keine realen Chancen mehr haben gegen jene, die den Status quo von Macht in den Händen nur Weniger aufrechterhalten bzw. in ein autoritäres Regime überführen wollen.

So ist die Wahl in Moldawien ein schlechter Vorbote für die Ukraine, wo man in wenigen Wochen den Präsidenten und im Herbst das Parlament wählt – und die Oppositionsparteien von einem Ergebnis wie ACUM träumen. Das kleine Moldawien führt aber vor, dass jene, die europäische Werte in ihrem Land und in der internationalen Zusammenarbeit wertschätzen, gar nicht unbedingt die Chance haben, in nur imitierten demokratischen Prozessen Veränderungen herbeizuführen.

Social Media beobachten

Nach zehn Jahren Östliche Partnerschaft sind deshalb neue Ideen vonnöten und eine Strategie für die Kooperation mit Nachbarländern, in denen demokratische Ordnungen bedroht sind.

Die Methoden der Wahlbeobachtung berücksichtigen inzwischen, dass Eliten das Wahlsystem manipulieren und Plätze auf Parteilisten oder über illegale Wahlkampfmethoden im Mehrheitswahlkreisen verkaufen. Allerdings sollte das Social-Media-Monitoring weiterentwickelt werden. Denn die Sozialen Medien sind nicht mehr nur eine vergleichsweise preiswerte Möglichkeit für jene ohne Zugang zu den großen Medien, auf sich aufmerksam zu machen, sondern werden auch massiv manipuliert und gegen die neue Kräfte eingesetzt.

Deshalb gilt es auch, die Unterstützung demokratischer politischer Kräfte und politische Bildung neu zu denken und vorhandene Instrumente – etwa politische Stiftungen der EU Mitgliedsländer und der USA, europäische politische Parteien und unbürokratische europäische Demokratieförderinstrumente – noch gezielter und strategischer einzusetzen.

Autorin dieses Beitrages ist Miriam Kosmehl. Sie ist Osteuropa-Expertin der Bertelsmann Stiftung beim Programm „Europas Zukunft“. Zuvor arbeitete sie für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew.