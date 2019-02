Papenburg

Weiterer Auftrag Für Papenburger Meyer Werft So entsteht ein Kreuzfahrtschiff

Nach der „Spectrum of the Seas“ für die Reederei Royal Caribbean International folgt nun der nächste Auftrag. Im Herbst 2020 soll die „Odyssey of the Seas“ ausgeliefert werden. Mit dem Brennen der ersten Stahlplatte wurde der Bau jetzt eingeleitet.