In Australien ist heute Farmer’s Day. Unter dem Motto „A Fiver for a Farmer“ konnte jedes Kind fünf Dollar für die unter der Dürre leidenden Landwirte spenden und als Farmer verkleidet zur Schule gehen. (Australische Kinder verkleiden sich gern und oft.) Das typische Farmerkostüm sieht in Australien so aus: Karohemd, breitkrempiger Hut, Stiefel, also ein bisschen wie ein Cowboy. Am Montag rannten überall im Land kleine Farmer herum. Sonst tragen die Kinder Schuluniformen.

Die Idee zu „A Fiver for a Farmer“ hatte ein zehnjähriger Schuljunge, Jack Berne. Jack wohnt in Freshwater, einem Stadtteil von Sydney. Dort sollte die Aktion zunächst auch lokal laufen, doch schnell wurde daraus eine nationale Kampagne. Kinder und Eltern waren begeistert.

Natürlich geht es bei der Aktion nur in zweiter Linie ums Geld. Wollte man umgerechnet eine Milliarde Euro einsammeln, wie sie die ebenfalls unter der Dürre leidenden deutschen Bauern einfordern, bräuchte man beim aktuellen Dollarkurs rund 300 Millionen als Farmer verkleidete Schulkinder.

Es geht um Solidarität – und vor allem um Verständnis. Am Farmer’s Day ging es in den Schulen um Landwirtschaft und Ernährung: Wie arbeiten die Farmer? Welchen Problemen sind sie ausgesetzt? Können wir etwas gegen den Klimawandel tun?

Wie in Australien setzt die Jahrhundert-Dürre auch den deutschen Landwirten zu. Aber wäre solch ein „Bauern-Tag“ auch in Deutschland denkbar? Mal abgesehen davon, dass ich mir die Diskussion um das angemessene Bauern-Kostüm lieber gar nicht erst vorstellen möchte – nein, ein solcher Tag wäre hier undenkbar.

Weite Teile der Bevölkerung haben längst die Bauern zum alleinigen Sündenbock einer fehlgeleiteten Agrarpolitik erklärt. Solidarität gibt es nicht. Statt dessen streiten wir über die Frage, ob nicht Ernteausfälle durch Regen (2017) oder Dürre (2018) zum betriebswirtschaftlichen Risiko eines jeden Unternehmers gehören, und nichts anderes ist ein Landwirt doch.

Und wo streiten und diskutieren wir in diesem Jahrhundertsommer am liebsten? Natürlich beim Grillabend, bestens versorgt mit Billigfleisch aus dem Discounter.